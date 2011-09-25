Александр Швец: Исходя из тех тенденций, которые мы видим, цены на импортные товары должны понижаться

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает председатель Белорусской научно-промышленной ассоциации Александр Швец.

Прошла вторая неделя торгов на дополнительной сессии. Как бы вы прокомментировали итоги и, может, обозначили тенденции, которые наметились?

Александр Швец:

По сравнению с тем, что было, это несомненный прогресс. Начинается стабилизация на валютном рынке. И государственный, и частный бизнес получил возможность легально приобретать валюту, делать это в плановом режиме, не делать каких-то сверхъестественных запасов. Бизнес получил возможность нормально калькулировать цену своих товаров и услуг. Несомненно, по сравнению с тем, что было с марта по 14 сентября, это плюс.

Как сами бизнесмены оценивают действия властей по стабилизации экономической ситуации?

Александр Швец:

Конечно, бизнес оценивает положительно. Я считаю, что и конъюнктура здесь хорошо сыграла, и те тенденции, которые вы отметили за истекший период работы допсессии на межбанковской валютной бирже, – это положительные результаты для бизнеса.

Нацбанк обещал, что для субъектов хозяйствования будет свободный доступ к валюте. На сколько активно воспользовались этой возможностью предприниматели?

Александр Швец:

Я думаю, что Национальный банк приступил к своим регуляторным функциям достаточно тонко. Здесь должна быть умелая работа с коммерческими банками: это разъяснительная работа с ключевыми игроками на валютном рынке, крупными экспортерами, надо с ними работать, работать с обслуживающим банком, собственниками этих предприятий. Я думаю, что Беларусь – это компактная страна с высоким уровнем сознания, социальной ответственностью бизнеса. Тем более, что очень большой процент бизнеса в нашей стране принадлежит государству. Государству в лице правительства, Нацбанка и государственному бизнесу легче договориться. И отсюда тенденции к стабильному решению этого вопроса достаточно устойчивы.

В сложившейся ситуации на валютном рынке, на Ваш взгляд, как изменятся цены продавцов, в частности, на тот же самый импорт?

Александр Швец:

Если раньше те или иные коммерческие предприятия, так как они могли купить валюту теми или иными обходными путями по курсу 9 500 или 9 000, они калькулировали цену по 9 000, то сейчас у них есть возможность приобрести доллар, например, по 8 000. И если эта тенденция, мы будем видеть, носит устойчивый характер, то, понижая цены валютной составляющей, увеличивается конкурентоспособность товара. И задирать безосновательно цену на свою продукцию у бизнеса нет цели. Главное – иметь положительные результаты труда, работать не в убыток. И каждый бизнес решает сам: увеличивать оборот, снижая цены, и все равно получать большую долю рынка, или, все-таки, оставляя цены более высокими, оставлять ту или иную долю рынка. Это решит каждый бизнес в соответствии со своей маркетинговой политикой.

Но, в целом, исходя из тех тенденций, которые мы видим, совершенно логично – цены на импортные товары должны понижаться.

Есть такое понятие, как социальная ответственность бизнеса. Как белорусские предприниматели к этому относятся?

Александр Швец:

По моему глубокому убеждению, в Беларуси созданы хорошие условия для реализации социальной ответственности бизнеса. Это ответственность – в добросовестном внесении всех налоговых и других причитающихся платежей, который платит бизнес от своей деятельности, внося лепту в бюджет. Это фундаментальная основа социальной ответственности бизнеса.

Тот, кто добился более-менее успеха, с удовольствием хочет выстраивать на абсолютном законопослушании.