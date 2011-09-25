Замминистра энергетики Беларуси: Белорусская АЭС улучшит экологическую ситуацию в стране

Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики, ответил на вопросы ведущего программы «Картина мира» на телеканале «РТР-Беларусь» Юрия Козиятко.

Президент Литвы старалась быть замеченной на Генассамблее ООН. В числе общих тем, озвученных президентом Литвы Грибаускайте, строительство атомных электростанций в Калининграде и Беларуси. Странным образом совпали 2 события: речи литовского президента в Нью-Йорке и Указ Президента Беларуси о том, что Островецкая площадка в Гродненской области окончательно выбрана местом строительства белорусской АЭС. Литва не хотела бы иметь атомную станцию у своих границ, но очень хочет построить АЭС на своей территории. Что движет официальным Вильнюсом — безопасность или экономическая выгода? А что важнее для нас?

Президент подписал Указ. Означает ли это, что Островецкая площадка окончательно выбрана для строительства АЭС и уже никакие другие варианты не рассматриваются?

Да. У нас было 3 площадки, на которых мы проводили исследования. Было заключение государственной комиссии о том, что приоритетной является Островецкая площадка, а 2 другие площадки являются резервными. С выходом Указа Главы государства в соответствии с 4-й статьей Закона «Об использовании атомной энергии», сегодня уже, можно сказать о том, что узаконена эта площадка. Это сделано по результатам оценки воздействия на окружающую среду. Провели общественное слушание не только в нашей стране, но и в соседних государствах, которые проявили к этому интерес. И после рассмотрения и доработки сертификат АОС был утвержден в установленном у нас порядке. После этого вышел Указ главы государства.

Президент Литвы не раз заявляла о том, что Литва не желала бы строительства АЭС у своих границ. На этой неделе на сессии Генассамблеи ООН Даля Грибаускайте эту же тему поднимала. Так каковы были результаты общественных слушаний в Литве?

Мы в Литве дважды проводили обсуждения по просьбе литовской стороны. Также ответили на все вопросы, которые литовская сторона и в ходе обсуждения, и впоследствии задала белорусской стороне. Письменно ответили. Мы считаем, а так оно и есть, что мы выполнили все требования Международной конвенции по этому вопросу. Мое личное мнение, что Литва сегодня в связи с намерением реализации своего проекта по строительству атомной станции поднимает этот вопрос в контексте ядерной безопасности. И Россия приняла в Калининградском регионе решение о строительстве. Проекты Республики Беларусь и Литвы находятся в одном регионе, поэтому тесновато на энергетическом рынке будет.

Я слышал, что Литва точно такой же проект рассматривала как 1 из вариантов строительства на своей территории.

Надо сказать, что Литва тоже разрабатывала АОС по строительству своей станции. В рамках разработки этого АОСа Литвой также рассматривался российский проект. Сегодня заявление литовской стороны о выбранном белорусской стороной проекте я считаю некорректным.

Только ли экологические вопросы, вопросы безопасности повлияли на выбор площадки? Мы же понимаем, что выбор площадки зависит и от каких-то экономических условий.

Выбор площадки в первую очередь определяется состоянием грунтов, прохождением воздушных трасс, коридоров газопровода. Есть много критериев. Есть стандарты, по которым выбирается площадка. Результаты наших исследований по всем 3 площадкам были рассмотрены специальной комиссией МАГАТЭ, которая может ответить о том беспрецедентно большом количестве исследований, которые провела белорусская сторона при выборе площадки. Они поддержали наши выводы о том, что эта площадка является приемлемой для строительства АЭС. На ней нет ни одного запрещающего фактора.

Неужели вопрос экономики не сыграл никакую роль? Например, близость к Евросоюзу, чтобы впоследствии дешевле было доставлять электроэнергию на экспорт.

Конечно же, при выборе площадки мы рассматривали и варианты выдачи электрической мощности с атомной станции. Это большая мощность. Экономику этого вопроса также смотрели.

Большая мощность — это 2400 МВт. С чем это можно сопоставить? Какова сегодня суммарная мощность белорусских ГЭС, ГРЭС?

Суммарная мощность белорусской энергосистемы сегодня порядка 9000 МВт. Максимум потребления в последние годы был зимой — 6,5. И наша станция в 2400 будет работать в базе нагрузок белорусской энергосистемы. А выше этой базы уже будут работать другие электростанции по мере их экономичности.

Мы будем производить излишки электроэнергии, которые сможем продавать?

Мы будем производить столько электроэнергии, сколько нужно белорусской энергосистеме, белорусскому потребителю, потому что это очень эффективный с точки зрения производства электрической энергии проект. Чтобы продавать на внешних рынках, нужно иметь конкурентоспособную продукцию. Как и трактор, и комбайн, так и электроэнергия продается на рынке. Если наша энергия в миксе, в общем, в энергосистеме будет конкурентоспособна, то почему бы не продавать. Но это не говорит о том, что мы продаем от атомной электростанции.

Мы сможем уменьшить зависимость от российских энергоносителей — от нефти и газа — с вводом атомной электростанции в строй?

Атомная электростанция у нас в стране позволит снизить закупки экспортируемого сегодня природного газа порядка на 5 миллионов метров кубических в год (это серьезная цифра), снизить себестоимость производства электроэнергии в Республике Беларусь, снизить объем выброса парниковых газов на 7-10 миллионов кубических. Это очень эффективно.

Это Киотский протокол. И с новой экономикой мы сможем свои квоты продавать другим странам.

Эта не наша тема, как продавать. Но экологическую ситуацию в РБ улучшим. Это точно.

Если после строительства атомной электростанции наша зависимость от газа уменьшится, то сегодня со спокойной душой и меньшей опаской можно продавать пакет акций «Белтрансгаза» «Газпрому».

Я бы не стал так говорить, потому что продажа пакета акций «Газпрому» должна быть выгодна как для Республики Беларусь, так, наверное, и для «Газпрома». Поэтому сегодня идут переговоры, чтобы найти тот оптимум выгоды для обеих сторон.

Мы говорим и об атомной энергетике, и о поставках энергоносителей. Опять Россия будет играть какую-то важную роль, ведь «Росатом» будет строить атомную электростанцию?

Да. Мы подписали необходимый ряд документов с российской стороной. Межправительственное соглашение о строительстве атомной электростанции. «Росатом» в этом соглашении определил генеральным подрядчиком по строительству российскую компанию, государственную, входящую в состав «Росатом». Это ЗАО «Атомстройэкспорт». Эта организация реализовывала все российские проекты за рубежом и реализовывает сегодня. Но наше соглашение, которое мы подписали, с таким условием, что максимально будет задействован белорусский потенциал при строительстве. Как строительно-монтажные организации, так и материалы и оборудование.

Уже на первоначальном этапе площадка, или остров, для атомной электростанции будет строить белорусская сторона за собственные средства. А в дальнейшем кто будет инвестировать строительство атомной электростанции?

Мы сегодня на площадке создаем необходимую инфраструктуру для ее строительства. Сегодня мы это осуществляем за собственные средства. Но мы прорабатываем варианты с российской стороной, есть договоренность о предоставлении государственного экспортного кредита для сооружения этого объекта. В состав контракта будет входить станция в пределах ограды и необходимые объекты для сооружения на той или иной производственной базе.

В связи с этим хотел бы спросить, обязательно ли атомная электростанция должна находиться в государственной собственности или возможна собственность других стран и компаний?

Закон «Об использовании атомной энергии» не предполагает, что это должна быть обязательно собственность государства. Это определяется руководством страны.

Мы знаем, что многие страны хотели так или иначе поучаствовать в этом процессе. Например, топливо для атомной электростанции кроме России хотели бы нам поставлять и Китай, и Франция, и США, и Украина.

Нет четкого ограничения, что мы должны закупать топливо только в Российской Федерации. Российская сторона, если мы будем покупать у нее топливо, берет на себя обязательство отработанное топливо взять на переработку. Такая норма заложена. Но я говорю, что нет ограничений. Если в мире какой-нибудь производитель ядерного топлива под этот проект сделает топливо и оно будет конкурентоспособным, то, конечно, мы можем его купить и у другого производителя.

Сроки, на которые запланирован запуск АЭС, остаются в силе или что-то может измениться?

Сегодня мы обсуждаем с российской стороной контрактное соглашение, и мы эти сроки оставили. Первый блок — 17-й год, второй блок — 18-й год. И подписание этого Указа, который называется «О размещении и проектировании», позволяет нам уже начать проектные работы по сооружению АЭС к привязке к этой площадке.

То есть в 18-м году мы с энергетической точки зрения сможем вздохнуть легче?

Ну конечно.