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Крупнейшая региональная выставка Беларуси «Весна в Гомеле» в 2016 году собрала делегации из 13 стран

20 мая 2016 06:26
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Новости Беларуси. Город над Сожем в эти майские дни по традиции становится центром бизнес-активности. Крупнейшая региональная выставка Беларуси «Весна в Гомеле» в 2016 году собрала официальные делегации из 13 стран мира. Выставку условно разделили на пять секторов: Гомельщина деловая, хлебосольная, туристическая, творческая и гостеприимная.

Марина Филонова, генеральный директор Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты:
Люди приезжают не только посмотреть. Они едут целенаправленно провести переговоры. И не только с нашими предприятиями, но и с гостями нашей выставки, а это очень важно. Это говорит о том, что это диалоговая площадка сейчас стала.

Также 20 мая в Гомеле откроется экономический форум. В нем примут участие более 600 человек из трех десятков стран. Это бизнесмены, работники банков и финансовых учреждений. Во время заседания запланировано подписание 11 договоров на сумму более 300 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Выставки в Беларуси и мире # Марина Филонова

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