Корейские бизнесмены очень высоко оценили бизнес-климат в Беларуси

Новости Беларуси. Транспорт и безопасность - эти сферы наиболее интересны корейским бизнесменам. На белорусский инвестиционный форум, который начнет работу 15 ноября в Минске, они приехали с конкретными предложениями. А до этого, как признались, весьма высоко оценили бизнес-климат в нашей стране и отметили привлекательные условия ведения бизнеса. На инвестфоруме зарубежные гости рассчитывают найти партнёров для совместных проектов.

Йон у Ким, директор регионального отделения по странам СНГ корейского автохолдинга:

Мы уже несколько раз анализировали ваш рынок, мы уже подумали, что нам это выгодно, поэтому и решили, что сюда надо инвестировать. Надо найти совместных партнеров, мы почти нашли.

Белорусский инвестиционный форум уже завтра соберёт представителей более 400 компаний, в том числе всемирно известные бренды. На форуме будут изучены предложения потенциальных инвесторов, пройдёт ряд деловых встреч. Ещё одна особенность - ориентация на привлечение инвестиций в инновационную экономику. Также впервые в формате национального форума будут обсуждаться перспективы сотрудничества Беларуси с крупными международными инвестфондами и другими финансовыми институтами, сообщили в программе Новости «24 часа».