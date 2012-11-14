Бизнес по-белорусски — это выгодно или расчет на удачное стечение обстоятельств?

Бизнес по-белорусски — это все-таки выгодно или расчет на удачное стечение обстоятельств? В ежегодном рейтинге Всемирного Банка Беларусь расположилась на 58 позиции. Это на две строчки выше, чем в предыдущей редакции. Выходит, условия ведения бизнеса улучшаются. Очевидно, не для всех, если в новостных лентах нередко фигурируют нелестные отзывы непосредственно самих предпринимателей? Об этом и поговорим. Меня зовут Алексей Мартиненок, здравствуйте!

Начнем с рейтинга: его ежегодно составляют эксперты Всемирного Банка, оценивая десять параметров. У каждой страны есть свои сильные и слабые показатели. Беларусь, например, в первой десятке стран, где просто зарегистрировать и открыть бизнес. И во второй сотне по условиям уплаты налогов и кредитованию. То есть формально начать свое дело просто, а вот что дальше?

Сергей Новицкий, предприниматель:

Никаких проблем нет сейчас с точки зрения открытия бизнеса. Вообще никаких в Беларуси не существует. Регистрация бизнеса, открытие. Если мы говорим про «живой» бизнес, то, конечно его начать не так просто. Это связано с кредитной системой. Мы сейчас знаем ставка по кредитам очень значительная - 30-40%. С этой точки зрения — да. А регистрация очень простая.

Итак, давайте сравним. В первой пятерке по мнению Всемирного Банка — Сингапур, Гонконг, Новая Зеландия, США и Дания. Беларусь — 58, Россия — 112, Украина — 137.

Рейтинг всегда под контролем на самом высоком уровне. По крайней мере, в постсоветских странах. Например, в России прогресс в нем определяет зарплату чиновников. А президент Путин поставил задачу попасть в «двадцатку», можно сказать из «подвала» таблицы. Беларусь в этом плане скромнее: нам бы в топ-30. Да, мы постепенно продвигаемся вверх по этой лестнице, но чувствуют ли это сами предприниматели? В столице по этому поводу даже провели исследование.

Сергей Новицкий, предприниматель:

Ситуация связана, я так понимаю, с общемировым кризисом и европейским, который нас тоже коснулся. Общая оценка — негативная оценка ожидания по поводу ведения бизнеса в целом. Вот я вижу, что немного падают темпы по строительству так как работаю в этой сфере. Поэтому — состояние ожидания, что начнется улучшение. Улучшение в нас. Все должны работать, создавать экономику.

Посмотрим на ситуацию объективно: бывает, что отзывы самих предпринимателей в том же интернете напоминают сводки с линии фронта. Иногда дело доходит до открытых конфликтов. Последний яркий пример — история гомельских арендаторов крупного торгового центра. Новый собственник квадратных метров подумал и решил поднять арендную плату в три-четыре раза. Для сравнения, прямо в центре Минска бизнесмены платят 15 евро за тот же метр. Гомельчанам предложили выкладывать по 120! Как-то не очень удобно в таких условиях вести бизнес, пусть мы и на 58 месте в мире по этому показателю.

Оксана Селюкова, заместитель председателя совета предпринимателей гомельского торгового центра:

Ситуация казалась ужасной в том плане, что аренда повышалась на 200-300% на каждой торговой точке. Мы были растеряны и вообще не представляли что нам делать! Уйти куда-то такому количеству людей... Для нас это была полнейшая неожиданность!

По сути это спор двух субъектов хозяйствования. И победи арендодатель — расплачиваться пришлось бы покупателю. Гомель и так в плане розничной торговли считается одним из самых «дорогих» городов Беларуси. А тут еще новую ставку аренды бизнесмены, конечно, включили бы в цену товаров. В итоге — предупредительная забастовка, коллективное обращение в милицию. В общем, скандал.

Уникальность случая в том, что спор двух частников помог решить облисполком. Чтобы не доводить дело до суда — собрали совещание и договорились о приемлемой цене. Этот прецедент, к слову, не единственный. Чиновники говорят, что скандалов такого формата и вовсе можно избежать.

Марина Кривунь, начальник отдела предпринимательства гомельского облисполкома:

Сегодня на аукционах выставляется достаточное количество земельных участков. Если создать общество или долевую застройку — вполне можно проинвестировать, построить для себя торговый центр и работать в этом торговом центре с установленной ставкой арендной платы даже в размере 1 евро.

В общем, выход есть, и вполне реальный. Только сами предприниматели почему-то предпочитают действовать по накатанной схеме: «арендуй-купи-продай». Так проще. Да, это тоже работает, но можно приложить усилия и создать себе условия. В облисполкоме мне рассказали, что никто даже не пытался так поступить. А ведь тогда не придется ждать, когда же государство придумает что-нибудь новенькое, чтобы подняться в мировых бизнес-рейтингах и заодно помочь предпринимателю побольше заработать. Вот и поговорили.

С вами был Алексей Мартиненок, до свиданья!