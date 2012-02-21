Концепция развития промышленного комплекса до 2020 года подготовлена в Беларуси

21 февраля документ рассматривали в Правительстве. Приоритетом станут инновационное развитие, повышение производительности труда, создание эффективных рабочих мест. Планируется также структурная и технологическая перестройка отрасли, внедрение ресурсосберегающих технологий.

Если представить экономику как живой организм, то промышленность – это, скорее, сердце. И вот, чтобы оно билось без сбоев, его необходимо укреплять. Этакий «витаминный комплекс» как раз сейчас и разрабатывают.

На промышленную политику страны у экспертов две точки зрения. Первая – конкуренция, выживет сильнейший. Вторая – государство стимулирует развитие высокотехнологичных секторов промышленности в свете мировых тенденций. Понятно, что одни неактуальные производства уйдут в прошлое, другие объединят в мощные корпорации. Совсем скоро в лексиконе белорусов все чаще будут звучать слова «кластер» и «холдинг».

Михаил Ковалев, профессор, декан экономического факультета БГУ:

Очевидно, что у нас есть достаточно мощный кластер сельскохозяйственного машиностроения, включая тракторный завод. Но продают они свою технику разрозненно. Ясно, что это мог бы быть мощный транснациональный холдинг. И многие другие наши предприятия укрупнять и превращать в мирового уровня компании.

Инновационное развитие, повышение производительности труда за счет создания эффективных рабочих мест – основа новой Концепции развития промышленности до 2020 года. Ее обсуждали в Правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В планах – структурная и технологическая перестройки отрасли, внедрение ресурсосберегающих технологий. Решают, как же стимулировать производительность труда и подпитывать производство наукой.

Анатолий Филонов, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

До 2020 года достижение производительности труда в промышленности на уровне на одного занятого - $34-36 тысяч. Создание 400 тысяч высокопроизводительных рабочих мест. Рост валовой добавленной стоимости в 2,3-2,4 раза. Повышение заработной платы до уровня $1 300.

Эта Концепция, по сути, станет основой новой программы развития промышленного комплекса на ближайшую перспективу. Саму программу обещают представить уже в следующем месяце. На ее финансирование планируют порядка 90 млрд долларов.