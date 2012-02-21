В Беларуси решили, как потратить три с половиной триллиона рублей

Новости Беларуси. Президент Беларуси утвердил Государственную инвестиционную программу на 2012 год. На её реализацию направят более трех с половиной триллионов рублей. Деньги пойдут на строительство и реконструкцию школ, студенческих общежитий, больниц, культурно-исторических и спортивных объектов, автодорог, белорусской АЭС, открытие новых производств. Всего программой предусмотрено строительство около 300 социально значимых объектов.

Средства направят на работы в РНПЦ «Мать и дитя», Республиканском центре олимпийской подготовки «Раубичи» и спорткомплексе «Стайки», на работы в Мирском замке, Национальном академическом купаловском театре, Спасо-Преображенской церкви в Полоцке, усадьбе Огинского в Сморгоньском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.