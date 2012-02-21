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В Беларуси решили, как потратить три с половиной триллиона рублей

21 февраля 2012 09:26
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Новости Беларуси. Президент Беларуси утвердил Государственную инвестиционную программу на 2012 год. На её реализацию направят более трех с половиной триллионов рублей. Деньги пойдут на строительство и реконструкцию школ, студенческих общежитий, больниц, культурно-исторических и спортивных объектов, автодорог, белорусской АЭС, открытие новых производств. Всего программой предусмотрено строительство около 300 социально значимых объектов.

Средства направят на работы в РНПЦ «Мать и дитя»,  Республиканском центре олимпийской подготовки «Раубичи» и спорткомплексе «Стайки», на работы в Мирском замке, Национальном академическом купаловском театре, Спасо-Преображенской церкви в Полоцке, усадьбе Огинского в Сморгоньском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

 

 

 

# Экономика # Белоруссия

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