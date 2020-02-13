Комитет госконтроля вернул в бюджет государства более 200 млн рублей

Новости Беларуси. По итогам проверок Комитета государственного контроля в бюджет государства возвращено более 200 миллионов рублей. Такие цифры были озвучены на коллегии ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На заседании констатировали – количество контрольных мероприятий, по сравнению с 2018 годом, не увеличилось. Кроме того, при изучении положения дел на предприятиях и в организациях стали больше применять профилактических, а не карательных мер. То есть работа велась, прежде всего, на предупреждение нарушений без наложения штрафов. Такой подход позволил существенно снизить финансовую нагрузку на реальный сектор экономики.

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

В прошлом годы мы провели значительно больше превентивных мероприятий, на 40 % больше мониторингов и на 20 % больше аудитов эффективности. Если брать по соотношению "проверка и мониторинг", то это в цифрах можно выразить как 1:2, т.е. на одну проверку приходилось два мониторинга. Чтобы сказать, какое это внимание оказало на экономику, скажу только, что в результате проверки мы составляем акты и они заканчиваются наложением экономических санкций. В результате мониторинга выявляемые правонарушения вносятся как предложения проверяемому субъекту хозяйствования для исправления и без наложения экономических санкций.