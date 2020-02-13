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Комитет госконтроля вернул в бюджет государства более 200 млн рублей

13 февраля 2020 11:48
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Новости Беларуси. По итогам проверок Комитета государственного контроля в бюджет государства возвращено более 200 миллионов рублей. Такие цифры были озвучены на коллегии ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Комитет госконтроля вернул в бюджет государства более 200 млн рублей -1

На заседании констатировали – количество контрольных мероприятий, по сравнению с 2018 годом, не увеличилось. Кроме того, при изучении положения дел на предприятиях и в организациях стали больше применять профилактических, а не карательных мер. То есть работа велась, прежде всего, на предупреждение нарушений без наложения штрафов. Такой подход позволил существенно снизить финансовую нагрузку на реальный сектор экономики.  

Комитет госконтроля вернул в бюджет государства более 200 млн рублей -4

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
В прошлом годы мы провели значительно больше превентивных мероприятий, на 40 % больше мониторингов и на 20 % больше аудитов эффективности. Если брать по соотношению "проверка и мониторинг", то это в цифрах можно выразить как 1:2, т.е. на одну проверку приходилось два мониторинга. Чтобы сказать, какое это внимание оказало на экономику, скажу только, что в результате проверки мы составляем акты и они заканчиваются наложением экономических санкций. В результате мониторинга выявляемые правонарушения вносятся как предложения проверяемому субъекту хозяйствования для исправления и без наложения экономических санкций.

Комитет госконтроля вернул в бюджет государства более 200 млн рублей -7

В 2020 году Комитет продолжит работать сразу по нескольким направлениям: контроль за поручениями главы государства, в приоритете – наведение и поддержание порядка во всех сферах жизни общества. Кроме того, под пристальным вниманием –  эффективное расходование бюджетных средств и контроль за целевым использованием государственной собственности. Перед ведомством также стоит задача поиска внутренних резервов для развития предприятий. 

# Комитет госконтроля # Экономика # Леонид Анфимов # Фотофакт

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