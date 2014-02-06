Комитет госконтроля Гомельской области выясняет, почему мясокомбинаты региона закупают импортное сырье в ущерб отечественному производителю

Новости Беларуси. Мясокомбинаты Гомельской области на протяжении нескольких лет предпочитают импортное сырьё отечественному. В частности, переработчики закупают за валюту мясо механической обвалки кур. При том, что по соседству белорусские птицефабрики всё это время испытывают трудности со сбытом аналогичного продукта.

За последние два года тремя крупнейшими мясокомбинатами региона закуплено за рубежом этого сырья на сумму почти в 3 миллиона долларов. Запасы же на складах птицефабрик сегодня исчисляются десятками тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оксана Долголёва, главный специалист комитета государственного контроля Гомельской области:

Мясокомбинатами области закупалось по импорту мясо птицы мехобвалки. При этом данное сырье производится в Гомельском регионе в значительных объемах. Оно не достаточное производство, те не менее может покрыть какую-то потребность мясокомбинатов. И она не реализуется. Ситуация не меняется на протяжении длительного периода. Эта ситуация нас очень волнует. Мы информацию об этом направили в Гомельский облисполком для принятия соответствующих мер реагирования.