Коллегия Минторговли в рамках выездного заседания посетила «Чижовка-Арену»

Новости Беларуси. Коллегия Министерства торговли сегодня проводит выездное заседание. В программе - посещение учреждений общественного питания, бытового обслуживания, гостиниц и физкультурно-оздоровительных комплексов Минска. Всего шесть объектов. Основное внимание — местам торговли, которые будут задействованы во время проведения ЧМ-2014 по хоккею.

Так, представители министерства с визитом направились в «Чижовка- Арену». Там уже развернут торговый центр. Вовсю идет продажа сувенирной продукции. К услугам посетителей — больше десятка кафе. К слову, планируется, что к торговле в спортивном комплексе подключатся и организации «Белкоопсоюза», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Барисевич, начальник управления потребительского рынка Мингорисполкома:

Продукция в этих торговых точках представлена только белорусская - 100%. На большой арене организован торговый центр, где представлены филиалы четырех универмагов. Естественно, мы рассчитываем на огромный товарооборот, так как приедет много гостей в наш город. Ждем, готовы и рады будем всех видеть.