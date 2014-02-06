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В Беларуси созданы рабочие группы для решения проблемных вопросов в сферах ЖКХ и АПК

06 февраля 2014 08:35
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Новости Беларуси. В Беларуси созданы рабочие группы для решения проблемных вопросов в жилищно-коммунальном хозяйстве и агропромышленном комплексе.  Соответствующие распоряжения подписал глава государства. Наведением порядка в ЖКХ займется группа под руководством председателя Госконтроля Александра Якобсона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди основных задач — прозрачное формирование себестоимости услуг, повышение их качества и в целом эффективности ЖКХ.

За агропромышленный комплекс будет отвечать межведомственная группа. Ее возглавит премьер-министр Михаил Мясникович. Организациям АПК необходимо повысить прибыль и рентабельность, снизить себестоимость продукции и более эффективно проводить модернизацию.

# Экономика # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС

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