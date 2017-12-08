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Кобяков на заседании Совмина Союзного государства: «У нас хорошая динамика в этом году по росту товарооборота»

08 декабря 2017 16:32
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Новости Беларуси. Беларусь и Россия сделают все, что бы взаимный товарооборот между странами достиг 40 миллиардов долларов. Такое заявление сделано в Гомеле, где проходит заседании Совета министров Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кобяков на заседании Совмина Союзного государства: «У нас хорошая динамика в этом году по росту товарооборота»-1

Главы правительств провели встречу в формате «один на один». Диалог продолжился в расширенном составе.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
У нас хорошая динамика в этом году по росту товарооборота. Вместе с тем хочу отметить, что к концу нынешнего года мы в лучшем случае достигнем показателей 2010 года – 28 миллиардов долларов, которые выдающимися назвать сложно. Особенно если учесть, что в лучшие времена наш товарооборот достигал 40 миллиардов. В этой связи нам надо приложить максимум усилий для закрепления наметившихся положительных тенденций.

# Экономика # Фотофакт # Союзное государство # Андрей Кобяков

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