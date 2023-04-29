Китайские банки сообщают о всплеске трансграничных операций с юанями

Китайские банки сообщают о всплеске трансграничных операций и, как следствие, активного использования юаня в международных расчетах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во многом успехами своей валюты Китай обязан России, которая из-за санкций активно переводит свою торговлю на юань.

Сегодня много других стран используют китайскую валюту как резервную. Так, правительство Аргентины приняло решение полностью отказаться от доллара США во внешнеторговых расчетах с КНР. Начиная уже с этого месяца, в двусторонней торговле будет использоваться исключительно юань. За прошедшие месяцы об отказе от долларов при проведении международных расчетов объявили еще несколько стран.