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Китайские банки сообщают о всплеске трансграничных операций с юанями

29 апреля 2023 16:50
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Китайские банки сообщают о всплеске трансграничных операций и, как следствие, активного использования юаня в международных расчетах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во многом успехами своей валюты Китай обязан России, которая из-за санкций активно переводит свою торговлю на юань.  

Китайские банки сообщают о всплеске трансграничных операций с юанями-1

Сегодня много других стран используют китайскую валюту как резервную. Так, правительство Аргентины приняло решение полностью отказаться от доллара США во внешнеторговых расчетах с КНР. Начиная уже с этого месяца, в двусторонней торговле будет использоваться исключительно юань. За прошедшие месяцы об отказе от долларов при проведении международных расчетов объявили еще несколько стран.  

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# Валюта # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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