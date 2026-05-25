Алжирские парламентарии посетили Минский автомобильный завод

Алжирская парламентская делегация 25 мая посетила один из белорусских флагманов – Минский автомобильный завод. Для них организовали экскурсию по производственным цехам, где презентовали актуальные разработки, стратегические планы и весь модельный ряд техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С возможностями нашего машиностроения в этой африканской стране знакомы хорошо: в декабре 2025 года МАЗ и алжирская компания успешно запустили первый этап совместного проекта по сборке автобусов. В ближайшей перспективе партнеры намерены наладить совместное производство грузовых автомобилей. Также в планах вывести на аналогичный уровень сотрудничество и в других ключевых сферах.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Алжирцев интересует энергоемкая тракторная техника и на гусеничном ходу. Мы можем это все предложить, и сейчас в проработке данный проект. Второй проект конкретный из темы машиностроения – это производство грузовой техники. Также есть проекты, связанные с фармацевтикой. Рынок огромный, это 90 миллионов человек. Здесь у нас есть свои технологии, наработки, и алжирские коллеги заинтересованы позаимствовать у нас эти технологии.

Абдаллах Бушама, депутат Национального народного собрания парламента Алжира:

За прекрасное время, которое было проведено здесь, мы узнали очень много нового. В первую очередь хотелось бы, конечно, подчеркнуть важность посещения знаковых предприятий для развития сотрудничества в сфере тяжелой промышленности, как сейчас мы увидели производство автобусов, грузовиков и прочей тяжелой техники. Также нам бы хотелось отметить важность сотрудничества в сфере фармацевтики, из-за чего мы рассматриваем вопросы сотрудничества в научной сфере. Также, кроме того, хотелось особое внимание подчеркнуть на то, что это сотрудничество и это посещение, этот визит благоприятно способствуют развитию отношений и укреплению тех проектов, которые уже имеются между Республикой Беларусь и Народно-Демократической Республикой Алжир.

Минск предлагает поддержку в тех направлениях, где накоплен уникальный опыт и передовые технологии. В свою очередь, Алжир выступает для нас опорной точкой в Северной Африке и открывает белорусским товарам прямую дорогу на рынки всего континента.