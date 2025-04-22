Рейтинг одобрения действий Дональда Трампа снизился до 47%

Президент США не нравится своим гражданам. Всего через два месяца пребывания на посту уровень одобрения действий Дональда Трампа снизился до 47%, а по штатам прокатились две волны общенациональных протестов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой низкий показатель не имеет прецедентов, ведь в среднем рейтинг президентов, избранных в период с 1952 по 2020 год, был на 13 % выше. Аналитики видят причину падения популярности Трампа в его экономической и миграционной политике, в частности, из-за введения пошлин против 180 стран в начале апреля. Тем временем индекс потребительских настроений американцев также рухнул до 0,5 пунктов. Люди боятся роста безработицы и инфляции. По опросам, доверие к президенту США в буквальном смысле подорвано среди всех возрастных и социальных групп.