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Страны Прибалтики погрузились в энергетический хаос после выхода из БРЭЛЛ

22 апреля 2025 06:19
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Страны Прибалтики погрузились в энергетический хаос после выхода из БРЭЛЛ. Польские СМИ сообщают, что резкий рост цен на энергоносители, отсутствие стабильных поставок и неэффективная трансформация энергетики грозят региону долгосрочной стагнацией, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны Прибалтики погрузились в энергетический хаос после выхода из БРЭЛЛ-2

Так, балтийские страны после отключения от белорусской и российской энергии сделали выбор в пользу поставок из Норвегии и Швеции. Ключевую роль в этом процессе сыграла Польша, обеспечив синхронизацию закупок. Однако вместо обещанной безопасности и стабильности покупатели столкнулись с шокирующими ценами. Сейчас биржевая стоимость электроэнергии в регионе составляет 18 центов за киловатт-час, что вдвое больше, чем в тот же период годом ранее.

# Кризис в ЕС

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