Кирилл Рудый о том, почему «Один пояс и один путь» прошёл через Беларусь: «Это всё решает бизнес»

Город Ухань – это конечная точка в маршруте поставок «Одного пояса и одного пути». Сюда, в том числе по водному пути, – через реку Янцзы – поступают и белорусские продукты, рассказали в программе «Специальный репортаж».

В прошлом году Беларусь поставила в Китай молочной продукции на $60 млн. Это в 13 раз больше, чем в 2017 году. Ухань – один из трёх городов (еще Чжэнчжоу и Чунцин) куда ходят контейнерные поезда с нашим товаром. В этом магазине успели убедиться в его качестве.

Дзо Лу, заместитель генерального директора торговой компании «Ухань-Азия-Европа»:

Каждый месяц наша компания принимает по два 26-тонных контейнера с белорусским молоком. Это 20 тысяч бутылок. И товар раскупается в наших магазинах. Только в Ухани у нас 50 торговых точек. Я могу с уверенностью сказать, что здесь любят белорусское молоко. Беларусь – единственная в Европе и СНГ, кто прошел сертификацию на продажу в Китае говядины и птицы. Мы конкурируем с крупнейшими производителями Австралии и Новой Зеландии. Ведь Китай – привлекательный рынок для многих стран. Сегодня право поставлять свою продукцию в Поднебесную имеют 54 молочных завода Беларуси, два мясокомбината, и пять птицефабрик.

Ма Чжун, директор исследовательского центра по проблемам развития Китая:

Население Китая – 1,4 миллиарда человек. Потребность в качественных продуктах питания в стране постоянно растёт. Мы знаем, что белорусские продукты очень хорошие. Особенно мясо и молоко. Поэтому с удовольствием приветствуем ваши поставки. Такие показатели стали возможными благодаря участию Беларуси в «Одном поясе и одном пути». Наша страна одной из первых присоединилась к глобальной инициативе Китая. Проект предполагает создание нового Шёлкового пути: от Юго-Восточной Азии до Европы. Государства, которые так или иначе в нём участвуют – это 60% населения планеты. А экономический потенциал проекта – $20 триллионов. Дмитрий Боярович, СТВ:

Сейчас около 80 или 90% ж/д-перевозок из Китая в Европу и обратно осуществляется через Беларусь. В то время как раньше Шёлковый путь проходил гораздо южнее территории нашей страны. Да и сегодня на пути в Европу из Китая есть Украина, есть Прибалтика. Расскажите, почему именно через нашу страну строится маршрут?