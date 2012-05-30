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Канал Euronews с 1 июня возобновляет вещание в кабельных сетях оператора МТИС

30 мая 2012 18:00
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Новости Беларуси. Канал «Euronews» возобновляет с 1 июня вещание в кабельных сетях оператора МТИС. Вещание было прекращено с 1 января.

Вокруг этой темы возникло много политических спекуляций – якобы телеканал отключают по соображениям цензуры. Однако оказалось, что ни цензуры, ни политики здесь нет. Дело исключительно в экономике.

При прежнем руководстве ряд договоров был заключен через оффшорных посредников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Между «картинкой» и домашним экраном телевизора нашлось явно лишнее звено. А это уже вопрос цены, которая была для кабельного оператора в Минске абсурдно высокой. Теперь получен выход на поставщиков напрямую. Как пояснил нашему корреспонденту новый директор МТИС Михаил Милованов, цена снижена в итоге более чем в 12 раз.

Дмитрий Шедко, заместитель министра информации Республики Беларусь:
По поручению Администрации Президента Министерство информации совместно с Минским горисполкомом провели анализ обоснованности заключения договоров на поставку контента через посредников. Мы обнаружили, что если работать напрямую, то можно экономить очень серьезные деньги.
На том же МТИСе недавно появился новый руководитель, который начал твердо проводить политику по ликвидации посредников. В связи с этим была связана ситуация с отключением «Euronews». Сейчас, насколько мне известно, уже заключен новый прямой договор.

# Экономика # Государственная политика в области информатизации # Государственная политика # Дмитрий Шедко # МТИС

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