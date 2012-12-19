Какие услуги нужны минчанам и когда исчезнут жалобы на продавцов-хамов? Интервью с начальником управления Мингорисполкома

В современной мировой экономике наблюдается объективное явление: феноменальное расширение сферы услуг. Сейчас для нас вполне привычным делом стало сходить в парикмахерскую, сдать вещи в химчистку, отнести в ремонт сломавшийся телевизор. Как сегодня развивается сфера предоставления бытовых услуг в Минске, рассказал начальник Управления бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома Андрей Новиков, сообщили в программе «Большой город» на СТВ.

В каких бытовых условиях сегодня минчане нуждаются больше всего?

Сегодня можно выделить 18 видов основных бытовых услуг, ну и, безусловно, самыми актуальными из них являются услуги парикмахерские, по ремонту бытовой техники, по ремонту обуви, по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. Сегодня в Минске больше всего парикмахерских, их порядка 850, около 140 станций технического обслуживания, мастерских по ремонту и пошиву одежды – это тройка лидеров. Меньше всего тех объектов бытового обслуживания, которые утратили свою актуальность, например, мастерские по ремонту часов. Можно рассмотреть такие услуги, как услуги фотографии. Если взять 1990 годы, то это был крайне востребованный вид услуг. На каждом шагу открывались мини-фотолаборатории, а сегодня у каждого есть сотовый телефон с функцией фотоаппарата, и большинство фотографий находится или на магнитных носителях, или размещено в сети интернет. Необходимости в массовой печати фотографий нет. Поэтому количество фотолабораторий каждый год сокращается.

Сильно ли отличаются по цене услуги частников и государственных предприятий? Например, прачечные и химчистка.

Абсолютное большинство объектов бытового обслуживания – это частные объекты, и удельный вес государственной формы собственности в бытовом обслуживании составляет порядка 7%.

Сегодня нельзя сделать такой вывод, что в государственных предприятиях цены ниже или выше, чем в объектах частной формы собственности. Цену формирует рынок и конкуренция. Учитывая 93% частной формы собственности, сегодня цены уравновешены. Другой вопрос, что у нас есть несколько видов бытового обслуживания, на которые цены регулируются государством: ритуальные услуги, услуги по ремонту обуви, услуги общих отделений бань. Там сегодня зачастую цены ниже даже себестоимости, например, услуги бань. Сегодня в Минске 14 коммунальных бань, если взять массовые отделения бань второго разряда, то сегодня цена на них составляет 27 тысяч белорусских рублей, а себестоимость оказания данной услуги с учетом себестоимости энергоносителей и воды составляет более 50 тысяч рублей.

Сегодня мы не определяем приоритетов, что в определенном виде должен доминировать частный капитал, а в определенном виде государственная форма собственности. Мы бы с удовольствием предложили бы любой частной компании оказывать банные услуги. Но данный вид оказания услуг с учетом энергоносителей является дорогостоящим, сформированные на уровне города тарифы не позволяют даже наполовину покрыть себестоимость. Основной целью частной компании является получение прибыли, а здесь о получении прибыли говорить не приходится. Соответственно, интерес к данной сфере деятельности отсутствует.

В советские времена очень много было жалоб на обслуживание в этой сфере, на продавцов, которые оказывают какую-либо услугу. Сейчас эта проблема решена?

Сейчас эта проблема не решена. И для бытового обслуживания, как и для любой другой отрасли, в которой непосредственно происходит контакт между человеком, который оказывает услугу и потребителем. Периодически возникают какие-то конфликтные ситуации, работник свое личное настроение переносит очень часто на потребителя, и если брать обращения граждан, то обращения на низкую культуру обслуживания у нас составляют в пределах 3-4%. Конечно, данные факты имеют место, тем не менее, мы делаем ставку на развитие крупных компаний, в которых устанавливаются корпоративные стандарты по обслуживанию населения и осуществляется жесткий контроль за их соблюдением.

Повлияла ли на этот процесс книга замечаний и предложений?

Конечно, повлияла в той части, что сегодня каждый потребитель, столкнувшийся с фактом грубого хамского отношения к себе, в соответствии с законодательством имеет право оставить замечание в книге замечаний и предложений. В 95-97% случаев это обращение будет рассмотрено и по нему будут приняты меры. Где это обращение не будет рассмотрено в соответствии с законодательством, то при проведении контрольных мероприятий субъект хозяйствования, который такое нарушение допустил, будет привлечен к административной ответственности.

Развиваются ли технологии в сфере бытовых услуг?

Технологии развиваются также и в бытовом обслуживании. Хотя, возможно, это менее заметно, чем в компьютерных технологиях. Тем не менее, каждый год, если посещать какие-то профессиональные мероприятия и мастер-классы, услуги в сфере красоты и здоровья изменились кардинально. Также, возьмем, например, такую услугу, как химчистка и крашение: появились новые реагенты, совершенно новое оборудование, которое принципиально на новом технологическом уровне позволяет оказывать данную услугу.

Что в сфере бытовых услуг с кадрами? В последнее время прямо пестрят объявления «Приглашаем на работу»?

Для нашей отрасли не характерен высокий уровень оплаты труда, средняя зарплата за 9 месяцев этого года сложилась на уровне 3.600.000 – 3.700.000 при средней по городу порядка 4,5 миллионов. Поэтому, безусловно, есть кадровая проблема, и она лежит в плоскости профессионально-технического образования, потому что сегодня в профессионально-технических учебных заведениях группы, которые должны комплектоваться специалистами, к сожалению, в полном объеме не комплектуются. Практически каждое предприятие бытового обслуживания сегодня испытывает кадровую проблему именно по рабочим специальностям. Выход компании находят в локализации своих производственных мощностей, допустим, на каких-то одних площадях. И дальше – развитие сети именно комплексных приемных пунктов, в которых могут принять заказ и на ремонт обуви, и по химчистке, и по стирке белья. И дальше осуществление бытового обслуживания локализовано там, где нет такой большой потребности в персонале.

Вопрос развития бытовых услуг особенно остро стоит в преддверии Чемпионата мира по хоккею 2014 года. Нам придется если не удивить, то, хотя бы, не разочаровать иностранных гостей. Что касается развития гостиничного бизнеса, появятся ли там какие-то новые услуги, бытовые в том числе?

Сегодня в сферу нашей ответственности, кроме традиционных видов бытовых услуг по обслуживанию населения также входят вопросы развития услуг гостеприимства, вопросы реализации инвестиционных проектов по строительству гостиниц на территории города. Если сегодня мы имеем 5300 гостиничных мест, то к Чемпионату данный показатель будет увеличен минимум на половину, то есть мы будем иметь 7700-7800 мест в гостиницах. Также сегодня у нас небольшой удельный вес сертифицированных гостиниц, он составляет порядка 12%, все новые инвестиционные проекты, которые реализуются сейчас на территории Минска – 34%. Они все реализуются в соответствии с Международным государственным стандартом отнесения объекта от 3 до 5 звезд. Поэтому уровень сервиса будет совершенно другим, он будет соответствовать как международным СНГ, так и Евросоюза.

Новые услуги в гостиницах предоставляться будут?

В сертифицированных гостиницах, которые соответствуют Международным стандартам, есть перечень услуг, которые обязаны оказываться в объектах данной категории. Если сегодня большинство гостиниц у нас не сертифицированы по звездам, соответственно, количество предоставляемых услуг минимально. В новых объектах будет присутствовать физкультурно-оздоровительный комплекс, салон красоты и возможность оказания любому из постояльцев услуг по стирке личных вещей, по глажению, по ремонту обуви – практически весь комплекс бытовых услуг будет оказываться на месте по желанию.

Наверняка, есть люди, которые хотят организовать свой бизнес в сфере бытовых услуг. Помогает ли государство им? Ведь и сертификация, и помещение – все это требует какой-то поддержки хотя бы на первоначальном этапе.

Сегодня основные нормативные правовые акты государственного уровня ориентированы на оказание поддержки субъектам бытового обслуживания населения в сельской местности. В городе Минске основным моментом, который позволяет предприятиям, начинающим бизнес в данной сфере деятельности, является пониженный размер арендной платы. Сегодня, в соответствии с законодательством, установлен понижающий коэффициент 0,4, если мы берем объекты коммунальной собственности, максимальная арендная ставка может составлять 81 тысячу рублей, то для бытового обслуживания максимальный размер арендной платы – 32.400 рублей с учетом этого понижающего коэффициента. И, безусловно, это существенная поддержка любой компании, которая оказывает бытовые услуги. Потому что арендная плата в структуре затрат по бытовым услугам, если это не энергоемкие услуги, занимает второе место после заработной платы.