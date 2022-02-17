Игорь Брыло: в 2022 году мы планируем перешагнуть 7-миллиардный рубеж. Это и молоко, и мясо, и другая продукция

Новости Беларуси. Молочная отрасль – одна из самых эффективных в сельском хозяйстве Беларуси. Рентабельность продаж за 2021 год обеспечена на уровне более 20 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Производство молока за пять лет увеличено на 11 пунктов. И тенденция сохраняется.

Представителей предприятий, чьи молочные реки выносят нашу страну в лидеры на мировых рынках, 17 февраля собрал международный отраслевой форум. Те, от кого зависит производство сырья и его качество, показали лучшие образцы результатов своей работы. Такая встреча проходит впервые, и ее цель – обсудить технологии производства, продаж и экспортных поставок продовольствия.

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

От сегодняшнего форума я жду, конечно, очень продуктивной работы, потому что нам есть над чем работать, нам есть чем хвалиться, есть чем показать новые технологии и есть к чему стремиться.

В этом году мы планируем, конечно, перешагнуть 7-миллиардный рубеж. Здесь уже будет не только одна молочная отрасль, понятно, что и мясо, и другие виды сельскохозяйственной продукции. Мы должны понимать, что практически половина из них – это молоко. Поэтому будет у нас прибавка по молоку, в целом по производству, понятно, что будет у нас прибавка и по экспорту.

Также на встрече самыми высокими наградами отметили руководителей 15 предприятий, которые достигли лучших результатов. Им присуждена премия «Молочная ферма класса «Экстра». К слову, в Беларуси сейчас успешно работают 36 крупных предприятий, перерабатывающих молоко.