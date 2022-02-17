Продажа цемента на внутреннем рынке переводится на БУТБ

Новости Беларуси. Продажа цемента на внутреннем рынке переводится на электронную площадку товарной биржи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это позволит сформировать объективные рыночные цены для белорусских потребителей с учетом сезонных колебаний спроса, в то время как поставщики получат надежный канал сбыта с готовым пулом потенциальных покупателей. Крупные компании смогут заключать долгосрочные биржевые контракты, в том числе годовые. Суть нововведения в механизме ценообразования, который позволит соблюдать баланс интересов производителей и потребителей.