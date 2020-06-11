Как в Беларуси изменятся требования к ведению бизнеса в торговле и общественном питании?
Новости Беларуси. В ближайшее время правительство Беларуси проанализирует результаты принятых мер поддержки экономики на фоне пандемии и определит резервы для ее выхода на траекторию роста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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11 июня депутаты рассмотрели в первом чтении проект закона о госрегулировании торговли и общественного питания. Речь идет об упрощении условий и требований к ведению бизнеса.
Александр Боболович, заместитель председателя комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
А именно – начало работы по заявительному принципу, то есть без внесения в регистры и реестры. Также на сегодняшний день внесены изменения: можно регулировать нашим субъектам торговли и общественного питания режим работы.
Кроме того, в закон внесены новые термины: летняя площадка, администрация торгового центра или набирающая популярность в нашей стране услуга – кейтеринг.