Как в Беларуси изменятся требования к ведению бизнеса в торговле и общественном питании?

Новости Беларуси. В ближайшее время правительство Беларуси проанализирует результаты принятых мер поддержки экономики на фоне пандемии и определит резервы для ее выхода на траекторию роста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Палата представителей дала согласие на назначение Романа Головченко премьер-министром

11 июня депутаты рассмотрели в первом чтении проект закона о госрегулировании торговли и общественного питания. Речь идет об упрощении условий и требований к ведению бизнеса.

Александр Боболович, заместитель председателя комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

А именно – начало работы по заявительному принципу, то есть без внесения в регистры и реестры. Также на сегодняшний день внесены изменения: можно регулировать нашим субъектам торговли и общественного питания режим работы.