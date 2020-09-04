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Как развиваются районы, пострадавшие после аварии на Чернобыльской АЭС? Рассказываем на примере Могилёвской области

04 сентября 2020 16:38
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Новости Беларуси. Славгородский район – один из самых пострадавших в Могилевской области после аварии на Чернобыльской АЭС. Но, несмотря на неблагоприятные прогнозы, семь районов юго-востока развиваются. Во многом это стало возможным благодаря программе господдержки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открываются новые предприятия, детские сады, школы, строится жилье на льготных условиях. Программа Указом Президента продлена еще на пять лет.

Что уже сделано и о планах на будущее – в материале Ирины Недобоевой.

Как развиваются районы, пострадавшие после аварии на Чернобыльской АЭС? Рассказываем на примере Могилёвской области-1

Смотри, Мирон, там наша квартира строится. Скоро переедем. Немножко подрастешь и в новый садик пойдешь. Да, вон, наш балкон, посмотри на наш балкон.

Как развиваются районы, пострадавшие после аварии на Чернобыльской АЭС? Рассказываем на примере Могилёвской области-4

К стройплощадке этой многоэтажки многодетные Бацейко приезжают частенько. Кирпичик за кирпичиком, и вот уже рабочие добрались до четвертого этажа. Аккурат до будущих квадратных метров семьи с пятью детьми.

Как развиваются районы, пострадавшие после аварии на Чернобыльской АЭС? Рассказываем на примере Могилёвской области-7

Татьяна Бацейко, жительница Славгорода:
Я считаю, что у нас в районе есть все условия для того, чтобы жить, растить, воспитывать детей. Вы знаете, у меня была не одна возможность уехать из Славгородского района, на самом деле. Но не могу бросить это место. Здесь мои родители, мой дом, мои друзья. Здесь родились мои дети. И я не хотела бы, чтобы они жили где-то в другом месте. Меня здесь все устраивает.

Как развиваются районы, пострадавшие после аварии на Чернобыльской АЭС? Рассказываем на примере Могилёвской области-10

В Славгородском районе 10 школ и 7 садиков. В конце осени достроят еще один. Именно сюда через два года Бацейко и поведут младшего Мирона.

Как развиваются районы, пострадавшие после аварии на Чернобыльской АЭС? Рассказываем на примере Могилёвской области-13

Наталья Голик, начальник отдела по образованию, спорту и туризму Славгородского райисполкома:
Сад рассчитан на 75 мест. В первую очередь для жителей этого микрорайона. Район действительно живет, и демография у нас идет только с положительными результатами. Поэтому необходимость строительства этого детского сада действительно обусловлена тем, что у нас имеется. Дети – это всегда хорошо. Это наше будущее, это наше продолжение.

Как развиваются районы, пострадавшие после аварии на Чернобыльской АЭС? Рассказываем на примере Могилёвской области-16

Вопреки всем прогнозам после аварии на Чернобыльской АЭС, демографическая ситуация в Славгородском районе, который, к слову, в списке пострадавших далеко не на последнем месте, вполне благоприятная. Сделать район привлекательным для молодых специалистов, семей с детьми, инвесторов – сегодня главная задача.

Как развиваются районы, пострадавшие после аварии на Чернобыльской АЭС? Рассказываем на примере Могилёвской области-19

Сергей Михалюта, председатель Славгородского райисполкома:
Мы на сегодня делаем упор не только на развитие госпредприятий, но и на частный бизнес. Частный бизнес у нас очень хорошо представлен деревообработкой. И она не стоит на месте, она совершенствуется. И реализует свои параллельно проекты, которые дают нам возможность увеличить экспорт товаров, создание новых рабочих мест и повышение заработной платы.

Как развиваются районы, пострадавшие после аварии на Чернобыльской АЭС? Рассказываем на примере Могилёвской области-22

А это один из самых крупных и уже реализованных проектов юго-востока области этого года – свиноводческий комплекс на 24 тысячи голов в год. На днях здесь получили первое пополнение. Каждого поросенка берегут как зеницу ока.

Как развиваются районы, пострадавшие после аварии на Чернобыльской АЭС? Рассказываем на примере Могилёвской области-25

Ирина Недобоева, корреспондент:
Этот свиноводческий комплекс появился здесь тоже благодаря программе развития юго-востока Могилевской области. В комплекс также входит комбикормовый завод. А в ближайших планах строительство собственной зерносушилки.

Как развиваются районы, пострадавшие после аварии на Чернобыльской АЭС? Рассказываем на примере Могилёвской области-28

Юрий Тимощенко, директор свиноводческого комплекса «Славагро»:
Это даст для района дополнительные рабочие места. Сейчас у нас работают около 50 человек. Со временем где-то наберем штат около 100 человек. Несмотря на все сложности, которые сейчас наблюдаются, мы не должны ни от кого зависеть, ни от какого импорта. Мы должны думать о своем народе. Чтобы народ был сыт, накормлен.

Как развиваются районы, пострадавшие после аварии на Чернобыльской АЭС? Рассказываем на примере Могилёвской области-31

Новый комплекс позволит не только сократить объемы закупаемой свинины. Развитие свиноводческого направления в районе даст толчок и развитию растениеводства. Масштабная программа развития затронет все семь районов юго-востока: Славгород, Климовичи, Краснополье, Кричев, Чериков, Костюковичи и Хотимск. Реконструкция коснется садиков, школ и больниц. В районах полностью обновят парк школьных автобусов.

# Экономика # Экономика # Татьяна Бацейко # Наталья Голик # Сергей Михалюта # Ирина Недобоева # Юрий Тимощенко # Фотофакт

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