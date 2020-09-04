Как развиваются районы, пострадавшие после аварии на Чернобыльской АЭС? Рассказываем на примере Могилёвской области

Новости Беларуси. Славгородский район – один из самых пострадавших в Могилевской области после аварии на Чернобыльской АЭС. Но, несмотря на неблагоприятные прогнозы, семь районов юго-востока развиваются. Во многом это стало возможным благодаря программе господдержки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Открываются новые предприятия, детские сады, школы, строится жилье на льготных условиях. Программа Указом Президента продлена еще на пять лет. Что уже сделано и о планах на будущее – в материале Ирины Недобоевой.

Смотри, Мирон, там наша квартира строится. Скоро переедем. Немножко подрастешь и в новый садик пойдешь. Да, вон, наш балкон, посмотри на наш балкон.

К стройплощадке этой многоэтажки многодетные Бацейко приезжают частенько. Кирпичик за кирпичиком, и вот уже рабочие добрались до четвертого этажа. Аккурат до будущих квадратных метров семьи с пятью детьми.

Татьяна Бацейко, жительница Славгорода:

Я считаю, что у нас в районе есть все условия для того, чтобы жить, растить, воспитывать детей. Вы знаете, у меня была не одна возможность уехать из Славгородского района, на самом деле. Но не могу бросить это место. Здесь мои родители, мой дом, мои друзья. Здесь родились мои дети. И я не хотела бы, чтобы они жили где-то в другом месте. Меня здесь все устраивает.

В Славгородском районе 10 школ и 7 садиков. В конце осени достроят еще один. Именно сюда через два года Бацейко и поведут младшего Мирона.

Наталья Голик, начальник отдела по образованию, спорту и туризму Славгородского райисполкома:

Сад рассчитан на 75 мест. В первую очередь для жителей этого микрорайона. Район действительно живет, и демография у нас идет только с положительными результатами. Поэтому необходимость строительства этого детского сада действительно обусловлена тем, что у нас имеется. Дети – это всегда хорошо. Это наше будущее, это наше продолжение.

Вопреки всем прогнозам после аварии на Чернобыльской АЭС, демографическая ситуация в Славгородском районе, который, к слову, в списке пострадавших далеко не на последнем месте, вполне благоприятная. Сделать район привлекательным для молодых специалистов, семей с детьми, инвесторов – сегодня главная задача.

Сергей Михалюта, председатель Славгородского райисполкома:

Мы на сегодня делаем упор не только на развитие госпредприятий, но и на частный бизнес. Частный бизнес у нас очень хорошо представлен деревообработкой. И она не стоит на месте, она совершенствуется. И реализует свои параллельно проекты, которые дают нам возможность увеличить экспорт товаров, создание новых рабочих мест и повышение заработной платы.

А это один из самых крупных и уже реализованных проектов юго-востока области этого года – свиноводческий комплекс на 24 тысячи голов в год. На днях здесь получили первое пополнение. Каждого поросенка берегут как зеницу ока.

Ирина Недобоева, корреспондент:

Этот свиноводческий комплекс появился здесь тоже благодаря программе развития юго-востока Могилевской области. В комплекс также входит комбикормовый завод. А в ближайших планах строительство собственной зерносушилки.

Юрий Тимощенко, директор свиноводческого комплекса «Славагро»:

Это даст для района дополнительные рабочие места. Сейчас у нас работают около 50 человек. Со временем где-то наберем штат около 100 человек. Несмотря на все сложности, которые сейчас наблюдаются, мы не должны ни от кого зависеть, ни от какого импорта. Мы должны думать о своем народе. Чтобы народ был сыт, накормлен.