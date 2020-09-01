Эксперты из России рассказали, к чему могут привести забастовки на белорусских предприятиях

Новости Беларуси. Негативный эффект для экономики, который может произойти в случае забастовок на белорусских предприятиях, становится поводом для обсуждения среди экспертов в этой области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экономисты сходятся во мнении, что такие действия несут в себе угрозу.

Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ» (Россия):

Позитивные вещи случаются планомерно и медленно, а негатив, как мы знаем, выплескивается неожиданно. То, что сейчас случилось, тоже, в общем-то, никто не ожидал. И ухудшится ли ситуация, и насколько она ухудшится, и когда это может случиться, предсказать крайне сложно. Тут диапазон прогнозов колоссальный. И хотелось бы, чтобы эта развязка была в позитивную сторону. Если связи с Россией будут сохранены, Беларусь восстановится достаточно быстро.

Василий Колташов, директор Института нового общества (Россия):

Люди хотят какого-то развития. И здесь они готовы даже обманываться, потому что им подсовывают весьма старые неолиберальные рецепты, говорят: вот, если сделать все по-честному, как советуют западные эксперты, экономисты, то все получится. Ничего не получится, можно разрушить экономику белорусскую, которая и так находится в непростом положении.