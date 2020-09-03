«Надо просто немножко ещё больше работать». Виктор Саевич о единой валюте, санкциях и коронавирусе

Новости Беларуси. Насколько важно сегодня сохранить позиции Беларуси в ЕАЭС и не разрушить прочные экономические связи с Россией? Санкции прибалтийских стран в отношении Беларуси – насколько это будет болезненным для всех сторон? На эти и другие вопросы в студии программы Новости «24 часа» отвечает магистр политических наук, преподаватель Белорусского государственного экономического университета Виктор Саевич. Взаимодействие в экономике с Россией – это просто жизненно необходимо Евгений Поболовец, СТВ:

На встрече с Президентом сегодня Мишустин еще раз подтвердил, что независимость Беларуси остается незыблемым понятием. Какие мы должны рассматривать в первую очередь маркеры, чтобы понимать, что союз с Россией действительно эффективен?

Виктор Саевич, магистр политических наук, преподаватель Белорусского государственного экономического университета:

Независимость нашей республики – это действительно величина постоянная, здесь даже не может быть никаких обсуждений. Но теснейшее взаимодействие с Российской Федерацией, прежде всего по экономике, – это очень важный вопрос. И это очень эффективно. Мы видели, что за последние десятилетия благодаря тому, что еще с середины 90-х у нас очень сильно пошел рост товарооборота, практически все наше машиностроение, металлообработка, другие многие отрасли экономики – аграрная сфера, молочка та же – прежде всего идут в Россию. Благодаря этому тысячи предприятий очень серьезно экономически поднялись, заработки у людей увеличились очень сильно. Благосостояние людей все эти годы неуклонно росло. Поэтому взаимодействие в экономике с Россией – это просто жизненно необходимо. И те наши оппоненты, которые говорят, что мы выстроим заборы с Россией и пойдем в Евросоюз – во-первых, там нас никто не ждет. Там идет жесточайшая конкуренция, где очень сложно пробиться. Поэтому это будет огромный ущерб в случае разрыва отношений с Россией. Поэтому это даже не должно обсуждаться, а надо обсуждать, как усиливать прежде всего с Россией экономическую интеграцию, введение единой валюты в перспективе. Но все это должно быть на равноправной основе. Поэтому Россия для нас – это друг, товарищ и главный экономический партнер, и эффективность очень высока. Мы должны это очень ценить.

Единая валюта – это все-таки не российский рубль, это должен быть союзный рубль Евгений Поболовец:

Давайте порассуждаем с экономической точки зрения: чем Беларуси будет выгоден российский рубль как единая валюта? Виктор Саевич:

Ну, я бы сказал так: единая валюта – это все-таки не российский рубль, это должен быть союзный рубль. Российско-белорусский союзный рубль. Да, он может быть на базе российского рубля либо еще как-то, но это должен быть союзный рубль, чтобы не было здесь никакого ущемления. Эта единая валюта – она прежде всего выгодна чем? Во-первых, не будет пересчета. Когда какую-то продукцию предприятие оплачивает из России, они платят белорусскими рублями, идет конвертация, какая-то небольшая, но потеря на конвертацию. Время. Все это лишние издержки, они будут устранены. А сейчас, когда каждая копейка на счету, это дополнительный, можно сказать, доход. Это очень важно. Потом, очень важно психологически. Союзный рубль, скажем честно, валюта будет покрепче, чем белорусская и даже чем просто российский рубль.

Евгений Поболовец:

Оппоненты возразят: единая валюта – точнее предполагается с их точки зрения, что это будет российский рубль – это все-таки потеря суверенитета Беларуси. Как добиться того, чтобы было равноправие в этом вопросе? Виктор Саевич:

Абсолютно нет никакой потери суверенитета. Мы прекрасно видим по Евросоюзу: там ввели евро. И в Германии евро, и во Франции, и в Бельгии – практически все страны Евросоюза (не все, но почти все) перешли на евро, никто никакого ущемления не чувствует, все только увидели плюсы. Не надо менять франки на марки, спокойно едут люди из Франции в Германию с евро, и вопросов никаких нет. Поэтому забастовок никаких не будет. Эти призывы даже не оппозиционные, это, скажем, откровенное вредительство Евгений Поболовец:

Оппозиционеры часто говорят о том, что надо останавливать работу предприятий, активизировать забастовки на промышленных предприятиях. На ваш взгляд к чему это в дальней перспективе может привести?

Виктор Саевич:

Во-первых, никаких забастовок как таковых нет (их и не будет). Есть призывы. Мы можем успокоить: у нас очень умный рабочий класс, служащие на предприятиях. Они прекрасно понимают: стоит только забастовать хотя бы на несколько недель, как наши ниши прекрасно займут другие страны и другие предприятия. И вытеснят. И попасть потом на рынки – где с таким большим трудом мы поднимали, восстанавливали промышленность последние 20 лет – будет очень трудно. Потери будут огромные. Поэтому забастовок никаких не будет. Эти призывы даже не оппозиционные, это, скажем, откровенное вредительство, глупость несусветная. Поэтому спокойно будут работать предприятия и получать хорошие деньги. На промышленных предприятиях в основном получают большие зарплаты, работники довольны в целом. Ну, а если кто-то хочет просто что-то раскачать, то по крайней мере рабочий класс никогда не пойдет на это. Рабочий класс всегда был, есть и будет опорой нашего Президента и нашей всей республики. Это гегемон. Не зря так говорили и сто лет назад, и сейчас. Рабочий класс – это основной класс нашего общества. Там все будет нормально. Санкции абсолютно на нас не отразятся Евгений Поболовец:

Страны Прибалтики уже объявили, что вводят санкции против Беларуси. Мы в свою очередь тоже сказали, что примем ответные меры. Как, на ваш взгляд, это может повлиять на экономику прибалтийских стран и Беларуси?

Виктор Саевич:

Скажем так, прибалтийские страны – это абсолютно несамостоятельные страны. И когда они говорят о каких-то санкциях, мы прекрасно понимаем, что у них есть, у этих маленьких стран, у которых, по сути дела, развалена экономика, ликвидирована промышленность… Мы помним, какая была цветущая советская Прибалтика. Многие из нас (и я в том числе) ездили на прибалтийские курорты. Будучи еще студентами, мы видели, как хорошо живут в Прибалтике. Насколько хорошо жили в Белорусской Советской Республике, но, по-моему, в Прибалтике даже еще немножко лучше жили. Теперь там вся промышленности, по сути дела, остановлена, ухудшилась ситуация в сельском хозяйстве. Эти страны абсолютно зависят от своих, скажем так, старших собратьев в Европе. Особенно – от США. Им дали команду – санкции, какие-то меры. Хотя эти санкции абсолютно на нас не отразятся, нам будет, как говорится, ни жарко ни холодно. Но если мы введем санкции обратные против них. Хотя бы взять ту же – самую активную сейчас по разговорам – Литву. Если мы дадим санкции и не будем наши товары, прежде всего удобрения, через них транспортировать… Евгений Поболовец:

Вы имеете в виду порт Клайпеды? Виктор Саевич:

Да, порт Клайпеды, конечно. А перебросим в Ленинградскую область, в Усть-Лугу туда (тем более Россия даст нам мощные преференции), то Литва и так живет очень слабо – а так резко ухудшится ситуация. И никто не будет им компенсировать.