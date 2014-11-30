Как организовано производство мясомолочной продукции на предприятиях Беларуси, попавших под эмбарго России?

Новости Беларуси. В список предприятий, продукцию которых так любят россияне, но почему-то решили «запретить», попали десятки компаний. Однако подчеркнем, что все, что оказывается на прилавке, проходит несколько ступеней контроля. Товар проверяют на самих предприятиях, в лабораториях Минздрава, Академии наук, Минсельхозпрода и так далее.

Кроме того, почти все перерабатывающие предприятия проводят испытания своей продукции и в российских лабораториях. Соответствие товаров требованиям Таможенного союза подтверждено. Потому нынешние претензии к качеству выглядят как минимум странно.

Витебский – один из комбинатов, попавших под эмбарго. В Россию экспортировали в основном говядину – до полутысячи тонн в месяц. Это фактически 50% сырья, которое поставлялось на предприятие. Еще 150 тонн готовой продукции отправлялось в Российскую Федерацию, которая совсем не по-соседски обошлась с Витебским мясокомбинатом. Для предприятия – это единственный рынок сбыта, не считая внутреннего. За месяц здесь могут потерять до 40 миллиардов рублей.

Наталья Гурская, заместитель директора по производству Витебского мясокомбината:

Это будут незагруженные производственные мощности. Это люди будут не обеспечены работой. И, конечно же, предприятие недополучит денежной выручки. На сегодняшний день при обороте, поступлении денежных средств примерно в 120 миллиардов в месяц 30% из этих денежных средств поступает от экспорта говядины в Российскую Федерацию.

Два дня продукцию уже не экспортируют в Россию. Временно приостановлен прием скота от сельхозпредприятий. Если ситуация в ближайшее время не изменится, может нарушиться график работы не только мясокомбината, но и всей технологической цепочки по выращиванию и откорму крупного рогатого скота.

Гипотетически можно перестроить производство на готовую продукцию. Но на внутреннем рынке такой объем не продашь. Работать на склад с товаром, который имеет весьма ограниченный срок годности, будет проблематично. Тем более на предприятии за качеством продукции следят особо строго. Пробы берут не только свои специалисты, но и сторонние. В том числе и российские. Даже брянские коллеги. Их лаборатория – одна из самых строгих на постсоветском пространстве. Но и они ни разу не уличили витебских поставщиков в недобросовестности.

Людмила Кузьменко, начальник центральной производственной лаборатории Витебского мясокомбината:

Только с марта по сегодняшний день на микробиологические показатели и показатели безопасности проверено 239 проб продукции сырья и полуфабрикатов. Несоответствий ни в одном случае не выявлено.

В таких же условиях оказался и Могилевский мясокомбинат. В этом месяце здесь потеряют 40% выручки. А это больше 3 миллионов долларов.

Ольга Драчева, заместитель директора по экономике ОАО «Могилевский мясокомбинат»:

В месяц мы отправляем 700 тонн мяса говядины в Россию и около 200 тонн колбасных изделий. Представьте, какие это объемы, которые не выработало наше предприятие.

Новейшая лаборатория мясокомбината позволяет проводить даже самые высокотехнологичные анализы. Для достоверности качество продукции также проверяют не меньше пяти аккредитованных лабораторий Беларуси. Никаких нареканий. Но недополученные 3 млрд рублей прибыли просто вынудили могилевских переработчиков принять экстренные меры.

Анжела Роговцова, начальник производственной лаборатории ОАО «Могилевский мясокомбинат»:

Когда коснулось той ситуации, что был обнаружен геном АЧС в нашей продукции, мы завезли на исследования нашу готовую продукцию как в Минский белгосветцентр, в Могилевскую областную ветеринарную лабораторию. Также была завезена продукция в Брянскую межобластную лабораторию, в том числе и «Мортаделла» 16 числа даты выработки. Геном АЧС не был выявлен нигде.

Людмила Ковалева, главный технолог ОАО «Могилевский мясокомбинат»:

Наша продукция проходит исследования не только в нашей аккредитованной лаборатории, а также в лабораториях Российской Федерации. И продукция, которая ввозится в Российскую Федерацию, в Республику Казахстан, пользуется повышенным спросом, люди ее любят. И ни разу никогда никаких нареканий и жалоб не поступало.

Контроль за здоровьем сотрудников на гродненском мясокомбинате не хуже, чем при подготовке космонавтов. И это не удивительно – безопасность выпускаемой продукции здесь на первом месте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работник ОАО «Гродненский мясокомбинат»:

Придя на работу, каждый работник должен отметиться в электронном журнале здоровья. Для этого нужен пропуск. Нажал журнал здоровья, выбивает две клавиши «здоров» или «болен». Человек отметился и пошел на свое рабочее место.

Работники даже не имеют право покидать свой цех, чтобы не нарушать микробиологический климат.

Еще большее внимание – качеству мясных изделий. Организовано несколько этапов проверки, следить за здоровьем животных начинают еще на первом этапе выращивания.

Татьяна Кузмицкая, заместитель генерального директора по производству и качеству ОАО «Гродненский мясокомбинат»:

Как говорят, от фермы до вилки нашего потребителя. То есть наши специалисты периодически осуществляют контроль нашей сырьевой зоны сельскохозяйственной. И также, соответственно, на всех этапах многократно, по всем его процессам.

Продукция предприятия активно поставляется на российский рынок. Чтобы исключить все возможные нюансы, уже два года гродненцы поставляют свой товар для контроля в российские лаборатории, где подтверждают его высокое качество.

Анатолий Гришук, генеральный директор ОАО «Гродненский мясокомбинат»:

Мы работаем не только с нашими лабораториями и в Минске, и в Гродно. Мы уже более года как возим в Брянск, где подтверждается качество нашей продукции. Мы начали возить не потому, что ждали проблем. Потому что это нормально, мы взаимно друг другу доверяем, но проверяем.

На Березовском сыродельном комбинате производство напоминает космическую лабораторию. Тройная система контроля качества, подтвержденная сертификатами по международной системе безопасности пищевых продуктов.

Светлана Воронец, заместитель директора по производству Березовского сыродельного комбината:

У нас существует тройная система контроля готовой продукции. Это контроль сырья, контроль по ходу технологического процесса и контроль готовой продукции. Вся эта система позволяет нам быть уверенными, что продукт на выходе будет качественным.

Однако принцип «доверяй, но проверяй» работает далеко не всегда в русле закона.

Это участок белорусско-российской границы. В пункте контроля «Красный камень» – представители Роспотребнадзора, Россельхознадзора, транспортная инспекция, ГИБДД, пограничники и таможенники. Похожая ситуация на участках Витебской и Могилевской областей.

С 24 ноября, в соответствии с обращением Россельхознадзора, белорусские специалисты уведомляют российскую сторону обо всех отгрузках свинины, говядины и мяса птицы. Коллеги по Таможенному союзу эту информацию отправляют в так называемые пункты принятия уведомлений (проще говоря, в пункты контроля вблизи российской границы).

А там специалисты Россельхознадзора проводят полномасштабный тотальный ветеринарный контроль с отбором проб продукции. А это, как и наличие самих пунктов, нарушение законодательства Таможенного союза. Ведь контроль товаров должен проводиться на этапе производства и погрузки.

Такой тотальный контроль, а это подразумевают правила Таможенного союза, осуществляется на внешней границе интеграционного образования. В Беларуси это рубеж с Евросоюзом. Пропуская способность этого пункта – 1200 грузовиков в день. Это самый крупный КПП на прибалтийском направлении.

Александр Роцкий, ведущий агроном ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений»:

Обращаем внимание, чтобы сходились фирмы-получатели и отправители, чтобы сходились номера, чтобы сходилась фактическая продукция, которая указана в фитосанитарном сертификате и груженная в машину.

Впрочем, сложившейся ситуацией в первую очередь не довольны российские потребители, привыкшие к белорусским продуктам на столе.

Покупатели:

Мы покупали белорусское и будем покупать. Если белорусское качественное, пусть так и будет.

Очень нравится продукция. И у меня это вызывает сожаление, скажем так.

У нас тут есть магазин, мы только в нем в основном и отовариваемся. Конечно, белорусским, потому что мои родители рассуждают, они в Сибири живут, что самые лучшие товары – белорусские.

Мы всегда берем и молочные продукты, и колбасные изделия. Постоянно. У нас же магазины есть, в которые поставляется белорусская продукция.

Активно обсуждают эту тему и интернет-пользователи. Как раз тот случай, когда о вкусах спорят.

Газета «Московский комсомолец» (Россия)

Мнение интернет-пользователя:

Неужели можно сравнить продукты батькины и наши? Не смешите: я согласна переплачивать за белорусские, ибо там качество, а наших казнокрадов стараюсь обходить стороной.

Портал «Newsland» (Россия)

Мнение интернет-пользователя:

Жаль, все время покупали продукты в ларьке «продукция из Беларуси». Качественно и вкусно. Покупали исключительно продукцию белорусского производства. Почему кто-то мне это ограничивает?

Портал «Newsland» (Россия)

Мнение интернет-пользователя:

Просто смешно читать... Россельхознадзор озаботился качеством мяса из Беларуси. Деньги, господа, вот, что волнует тех, на кого Россельхознадзор работает.

Портал «TUT.BY» (Беларусь)

Мнение интернет-пользователя:

Россельхознадзору следует обратить внимание в первую очередь на молочную и мясную продукцию местных производителей, которую в руки брать противно, не то, что есть. Она не соответствует даже самым захудалым ТУ, не говоря о стандартах. А если очередной «крышованный» депутатами или сенаторами бизнесмен тянет из Аргентины кораблик с говядиной и курс рубля падает, то причем тут недорогая белорусская говядина, всем понятно.