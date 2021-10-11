Новости экономики за 11.10.2021

Новости Беларуси. Почему вслед за газом растут цены на нефть, когда планируют ввести НДС на покупки в зарубежных интернет-магазинах и куда отправится очередная партия белорусской техники «Амкодор»?

Мировые цены на нефть с открытия бирж выросли почти на 2 %: высокий спрос на нее поддерживается прежде всего дорогим газом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent поднималась до 84 долларов за баррель. В последний раз на этой отметке она торговалась три года назад. Энергетический кризис, охвативший крупные экономики, не показывает никаких признаков ослабления на фоне увеличения экономической активности и ограничения поставок со стороны крупных производителей сырья. Цены на уголь и газ существенно выросли, что сделало нефть более привлекательной и подтолкнуло цены к росту.

«АМКОДОР» ПОСТАВИТ ОЧЕРЕДНУЮ ПАРТИЮ ТЕХНИКИ В ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

«Амкодор» поставит очередную партию техники в Приморский край. В ходе Дней Республики Беларусь в Приморском крае во Владивостоке состоялись многочисленные контакты с представителями деловых кругов края.

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Заключен контракт на поставку очередных 15 единиц машин холдинга в адрес одной из хозяйствующих организаций. Кроме того, подписан еще один дилерский договор, уточнены потребности Приморья в специальных машинах «Амкодор» на 2022 год и объемы их поставок.

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