Теперь только через биржу. В Беларуси изменился порядок экспорта пиломатериалов

Новости Беларуси. В Беларуси ограничат вывоз древесины с низкой степенью переработки. Дополнительные меры предусмотрены декретом № 5, который 12 октября подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь для всех экспортеров будут действовать единые правила – продажа исключительно через биржевые торги. Таким образом, стоит рассчитывать и на справедливые рыночные цены. Документ корректирует Декрет Президента № 6 «О стимулировании предпринимательской деятельности в малых городах и сельской местности». В частности, отменяется норма об освобождении фирм, работающих на таких территориях, от обязательного заключения сделок по экспорту на биржах.