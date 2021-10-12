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Теперь только через биржу. В Беларуси изменился порядок экспорта пиломатериалов

12 октября 2021 16:18
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Новости Беларуси. В Беларуси ограничат вывоз древесины с низкой степенью переработки. Дополнительные меры предусмотрены декретом № 5, который 12 октября подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь только через биржу. В Беларуси изменился порядок экспорта пиломатериалов-1

Теперь для всех экспортеров будут действовать единые правила – продажа исключительно через биржевые торги. Таким образом, стоит рассчитывать и на справедливые рыночные цены. Документ корректирует Декрет Президента № 6 «О стимулировании предпринимательской деятельности в малых городах и сельской местности». В частности, отменяется норма об освобождении фирм, работающих на таких территориях, от обязательного заключения сделок по экспорту на биржах.

Нововведения вступят в силу через шесть месяцев после официального опубликования.

# Государственная лесная политика # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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