«Мы взаимодополняемые экономики». Как развивается товарооборот между Беларусью и Самарской областью?

Промышленная кооперация и новые долгосрочные проекты. В Минске прошел бизнес-форум с участием представителей Самарской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По итогам семи месяцев товарооборот между нашей страной и этим российским регионом достиг полумиллиарда долларов. По сравнению с 2020 годом экспорт вырос почти на 20 %. В Самаре востребованы белорусские сыры и творог, в два раза увеличились поставки мебели и продукции деревообработки.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

В целом динамика положительная, очень конструктивная, наши дружеские отношения, традиционные. Сегодня мы видим, как внешняя среда оказывает давление на два наших государства, на Союзное государство. Это повод к тому, чтобы мы укрепляли и углубляли наше взаимодействие в промышленности, в первую очередь. И, конечно, та продукция, которая находит место и на нашем рынке, и на рынке Российской Федерации, тоже будет набирать более высокие показатели. По итогам года, я думаю, у нас будут очень приличные показатели в товарообороте и в наших поставках.

Михаил Мамонов, исполняющий обязанности главы Союза «Торгово-промышленная палата Самарской области»:

Мы один из самых развитых регионов в плане промышленности, это регион с диверсифицированной промышленностью, который выпускает примерно 26 % всех автомобилей в Российской Федерации и примерно 60 % автокомпонентов, то есть здесь есть потенциал промышленного сотрудничества, достаточно много у нас изделий сельского хозяйства, которые могли бы экспортироваться сюда, но это прежде всего потенциал развития совместных производств. Мы взаимодополняемые экономики и можем не только торговать, но и развивать совместные проекты.