Прямой эфир

Как купить проездной на региональные линии поездов с 50% скидкой?

04 апреля 2018 17:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусская железная дорога напоминает пенсионерам про скидку 50 % на проезд в поездах региональных линий экономкласса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежегодно в период сезонных работ с 1 мая по 30 сентября количество пожилых людей, отправляющихся на дачи, увеличивается. Для приобретения проездных документов со скидкой нужно предъявлять оригинал пенсионного удостоверения. Также данный документ необходимо иметь при себе при проезде.

Больше новостей экономики за 4 апреля здесь.

# Экономика # Белорусская железная дорога

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко на совещании по АПК: «Каждый должен шевелиться и зарабатывать деньги»
03 апреля 2018 17:59

Александр Лукашенко на совещании по АПК: «Каждый должен шевелиться и зарабатывать деньги»

Новости экономики за 03.04.2018
03 апреля 2018 16:18

Новости экономики за 03.04.2018

Нетающее мороженое. Как это работает?
03 апреля 2018 16:18

Нетающее мороженое. Как это работает?