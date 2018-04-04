Как купить проездной на региональные линии поездов с 50% скидкой?

Новости Беларуси. Белорусская железная дорога напоминает пенсионерам про скидку 50 % на проезд в поездах региональных линий экономкласса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежегодно в период сезонных работ с 1 мая по 30 сентября количество пожилых людей, отправляющихся на дачи, увеличивается. Для приобретения проездных документов со скидкой нужно предъявлять оригинал пенсионного удостоверения. Также данный документ необходимо иметь при себе при проезде.