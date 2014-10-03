Новости Беларуси. Решение о компенсации потерь Беларуси от российского «налогового маневра» пока не принято. Основные вопросы, связанные с ратификацией Договора о Евразийском экономическом союзе, обсудили 3 октября на расширенном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам. Участие в нем принял член Совета Евразийской экономической комиссии Сергей Румас.

«Налоговый маневр» предполагает снижение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты и одновременное повышение налога на добычу полезных ископаемых.

Все это автоматически приведет к росту цены на российскую сырую нефть. А это уже «экономические минусы» для Беларуси. Сейчас вопрос пытаются урегулировать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская сторона предложила России вариант компенсации убытков от «налогового маневра».

Сергей Румас, член Совета Евразийской экономической комиссии от Республики Беларусь:

Мы отправили изменения в протокол о распределении. Пошлина не получена российской стороной. И вы знаете, что сегодня первый вице-премьер Семашко Владимир лично находится в Российской Федерации. Пока нет результатов переговоров, но мы знаем, что они продолжаются.

Николай Самосейко, председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Основной вопрос – это «налоговый маневр». Как вы упомянули, по блокам есть вопросы: и по энергоснабжению, и по транспортному обеспечению, и по фитосанитарным нормам.

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Обновлено в 19.30 03.10.2014

Исторические кадры. Три Президента поставили подпись под совместным документом — Договором о создании Евразийского экономического союза. Его уже ратифицировали парламенты двух стран — России и Казахстана. А вот белорусская сторона присоединяться пока не спешит. Столкнулись интересы. Экономические. В первую очередь из-за так называемого «налогового манёвра».

Сегодня схема такова: Беларусь покупает российскую нефть для своих заводов без пошлин по внутренней цене. В качестве компенсации — отдаёт Российской Федерации часть пошлины от экспорта выработанных из неё нефтепродуктов.

Что же предполагает новая экономическая модель? Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты резко снижаются, но одновременно столь же резко повышается налог на добычу полезных ископаемых.

Сергей Солодовников, доктор экономических наук:

Если так все останется — выиграет бюджет Российской Федерации. По итогу они получают больше денег как от своих налогоплательщиков, так и от Республики Беларусь. В данном случае речь идет о том, что мы в результате теряем. Теряем (здесь можно по-разному считать) от $1млрд до $2 млрд.

Уменьшится пошлина — уменьшатся и поступления в казну Беларуси. Если увеличится налог на добычу полезных ископаемых, то автоматически вырастет цена и на российскую сырую нефть. Как быть тогда? Либо повысить цену на нефтепродукты на внутреннем рынке (а это, например, рост цены на бензин), либо снизить прибыль нефтеперерабатывающих заводов (а это меньше денег в бюджет). Очевидно, для Беларуси такой манёвр экономически невыгоден. Отмечают это и эксперты.

Ирина Новикова, заведующая кафедрой экономической теории Академии Управления при Президенте Республики Беларусь, доктор экономических наук:

Эта ситуация должна быть выгодна как одной, так и второй стороне. Если это невыгодно одной из сторон, то, соответственно, зачем тогда интеграция? Если не пойдут напрямую, возможно, где-то мы в другой сфере можем получить преференцию, то есть все это является предметом переговоров.

Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс правительство России в Госдуму направило ещё в сентябре. Российская сторона объясняла: такой шаг позволит избежать крупных финансовых потерь. Ведь торговый режим Союза исключает всякие пошлины. Тем не менее, для белорусской стороны — это потери. Всё это в прямом смысле «тормозит» и формирование бюджета страны.

Николай Самосейко, председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам:

В проект бюджет уже заложены эти 3 млрд. В настоящее время в связи с налоговым маневром где-то чуть больше 1 млрд этой суммы, так скажем, уходит из бюджета, поэтому депутаты обеспокоены в этом отношении.

3 октября парламентарии вновь собрались, чтобы обсудить ратификацию Договора о Евразийском экономическом союзе. На расширенном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам. Депутаты задали более десятка вопросов. Сергей Румас заверил: «налоговую проблему» сегодня пытаются урегулировать.

Сергей Румас, член Совета Евразийской экономической комиссии от Республики Беларусь:

Мы предложили механизм, который предусматривает полное оставление причитающихся на сегодняшний день Российской Федерации вывозных таможенных пошлин, полное оставление в бюджете Республике Беларусь. Мы просим эту норму сохранить до 2017 года.

Белорусская сторона уверена: предложения нашей страны по российскому налоговому маневру — наиболее приемлемый способ компенсации его последствий. Тем не менее, пока окончательного решения о компенсации не принято.

Как стало известно 3 октября, возможность компенсации Беларуси от проведения в России налогового манёвра в нефтяной отрасли обсудят на следующей неделе в Минске.

Об этом сообщил заместитель министра экономического развития России Алексей Лихачев. Эта тема будет в повестке дня заседания Группы высокого уровня Беларуси и России. Встреча пройдет на уровне вице-премьеров, российскую сторону будет представлять первый вице-премьер Игорь Шувалов.