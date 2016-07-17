К 2020 году в Беларуси построят комплекс по производству специальных сталей

Новости Беларуси. Комплекс по производству инновационной продукции – специальных сталей – планируют построить в Беларуси до 2022 года. 17 июля работники металлургической отрасли отмечают профессиональный праздник. И делятся планами и достижениями этой сферы.

Так, на Белорусском металлургическом заводе построен новый сортопрокатный цех. В сентябре 2015 года в его запуске принял участие глава государства. Нововведения также затронули Могилевский и Речицкий заводы.

Владимир Хацкевич, заместитель начальника Управления металлургии и станкоинструментальной промышленности Министерства промышленности Республики Беларусь:

На ближайшее пятилетие на БМЗ планируется проект по производству специальных сталей в объёме 300 тысяч тонн в год. Специальные стали в Республике Беларусь ещё не делались, это новая, инновационная продукция.

БМЗ сегодня входит в число пяти крупнейших предприятий республики. В первой десятке его партнеров – Россия, Германия, Литва, Голландия, Канада, Польша, Израиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.