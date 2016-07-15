Новости экономики за 15.07.2016

Новости Беларуси. Первая подделка купюр нового образца. В Глубоком мужчина пытался рассчитаться за продукты банкнотой номиналом в 20 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ..

ПЕРВАЯ ПЕЧАТЬ

Оказалось, что купюра была просто распечатана на цветном принтере, но от ответственности этот факт не спасет. Выяснилось, что местный бизнесмен-рекламщик отсканировал подлинную банкноту, сделал копию, и просто подарил знакомому. Предупредив, что деньги не настоящие. Но тот, все равно, решил рискнуть и отправился в магазин. Не вышло. В офисе друга-предпринимателя изъяты два персональных компьютера, принтер и сканер. А сам сбытчик попал под уголовную статью.

Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Республики Беларусь:

Наши граждане должны понимать, что фальшивомонетничество – это тяжкое преступление. Согласно уголовному законодательству Республики Беларусь, за изготовление, хранение, либо сбыт поддельных денег предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества

СТУЧИМ ПО ДЕРЕВУ

В следующем году предприятия деревообработки должны стать безубыточными. Такую цель ставит холдинг, объединивший девять крупнейших производителей проблемной отрасли. Теперь их знакомят с мировыми трендами в дизайне, также расчитывают на активное продвижение в Интернете. На модернизацию таких производств за последние 6 лет были потрачены сотни миллионов долларов, но безуспешно. Холдинг под управлением Банка развития взялся за реанимацию отрасли.

Гиедрюс Каукас, руководитель холдинга организаций деревообрабатывающей промышленности:

Предприятия работают сейчас, развиваются. Люди получают зарплату. Конечно, наша цель – как можно быстрее вывести на прибыль, чтобы предприятия могли работать самостоятельно, без дополнительного финансирования

К ОПЛАТЕ

За воду придется платить в любом случае. Для квартир, в которых жильцы не установили счетчики индивидуального учета, расчет произведут в зависимости от площади жилья. Таким образом, прецеденты, когда в новых домах, где люди не прописываются, но делают ремонт и водой пользуются, не лягут финансовой нагрузкой на соседей. Только в Минске таких несознательных квартир – около 6 тысяч. Изменения вступят в силу первого октября. За стандартную «трешку» владельцу насчитают около 30 рублей.

ПРЕМИЯ ПОЧЕТА

112 тысяч рублей на премии. Передовики Республиканской доски Почета могут рассчитывать на солидную прибавку к зарплате. Работников поощрят, в зависимости от их личного вклада в достижение высоких результатов труда. Напомню, обновленная Республиканская доска Почета открылась в Минске в канун Всебелорусского народного собрания.

На валютно-фондовой бирже состоялись очередные торги. Курс доллара снова снизился и теперь торгуется уверенно ниже двух рублей за единицу. Евро тоже подешевел. А вот российский рубль стал дороже, но совсем ненамного — на 7 пунктов.