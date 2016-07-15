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Реанимация деревообработки: к 2017 году планируется сделать безубыточными 9 предприятий

15 июля 2016 12:26
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Новости Беларуси. В 2017 году предприятия деревообработки должны стать безубыточными. Такую цель ставит холдинг, объединивший 9 крупнейших производителей проблемной отрасли.

На её модернизацию за последние 6 лет были потрачены сотни миллионов долларов, но кампания не увенчалась успехом.

Все девять госпредприятий работают с нулевой рентабельностью. С начала 2016 года Беларусь прекратила экспорт балансовой древесины. За рубеж поставляется только продукт деревообработки с высокой добавленной стоимостью. Холдинг под управлением Банка развития взялся за реанимацию отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гиедрюс Каукас, руководитель холдинга организаций деревообрабатывающей промышленности:
Предприятие работает сейчас, развивается. Люди получают зарплаты. Конечно, наша цель ­– как можно быстрее вывести на прибыль, чтобы предприятия могли работать самостоятельно, без дополнительного финансирования.

# Экономика # Деревообрабатывающие предприятия Беларуси # Гиедрюс Каукас

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