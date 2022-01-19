Ия Малкина: Беларусь среди стран ЕАЭС больше всех нарастила экспорт за пределы союза

Новости Беларуси. Беларусь среди стран ЕАЭС больше всех нарастила экспорт за пределы союза. Об этом 19 января заявила официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, за 11 месяцев 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, белорусские экспортные поставки вне стран ЕАЭС увеличились на 50 %. Основными покупателями товаров из Евразийского экономического союза стали Европейский союз (их доля – свыше 42 %) и страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (почти 29 %). На СНГ приходится почти 6 % экспорта ЕАЭС.