Ия Малкина: Беларусь среди стран ЕАЭС больше всех нарастила экспорт за пределы союза
Новости Беларуси. Беларусь среди стран ЕАЭС больше всех нарастила экспорт за пределы союза. Об этом 19 января заявила официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, за 11 месяцев 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, белорусские экспортные поставки вне стран ЕАЭС увеличились на 50 %. Основными покупателями товаров из Евразийского экономического союза стали Европейский союз (их доля – свыше 42 %) и страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (почти 29 %). На СНГ приходится почти 6 % экспорта ЕАЭС.
Ия Малкина, официальный представитель Евразийской экономической комиссии:
За 11 месяцев производство промышленной продукции в союзе выросло более чем на 5 % и составило 1,2 триллиона долларов США. Наибольший прирост продемонстрировали Республика Беларусь – более 6 % и Российская Федерация – 5,2 %. По итогам 11 месяцев также наблюдается положительная динамика по вводу в эксплуатацию жилья – плюс 22,5 % и обороту розничной торговли – плюс 7,2 %.
В 2022 году комиссия планирует сосредоточить работу на вопросах цифровизации и инвестиционной деятельности государств союза. Один из ключевых моментов реализации цифровой повестки ЕАЭС – ее нацеленность на решение конкретных задач, стоящих перед объединением. В частности, реализация на практике четырех принципиальных свобод: товаров, услуг, капитала и рабочей силы.