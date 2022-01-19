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Ия Малкина: Беларусь среди стран ЕАЭС больше всех нарастила экспорт за пределы союза

19 января 2022 11:32
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Новости Беларуси. Беларусь среди стран ЕАЭС больше всех нарастила экспорт за пределы союза. Об этом 19 января заявила официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Так, за 11 месяцев 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, белорусские экспортные поставки вне стран ЕАЭС увеличились на 50 %. Основными покупателями товаров из Евразийского экономического союза стали Европейский союз (их доля – свыше 42 %) и страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (почти 29 %). На СНГ приходится почти 6 % экспорта ЕАЭС.  

Ия Малкина: Беларусь среди стран ЕАЭС больше всех нарастила экспорт за пределы союза-1

Ия Малкина, официальный представитель Евразийской экономической комиссии:
За 11 месяцев производство промышленной продукции в союзе выросло более чем на 5 % и составило 1,2 триллиона долларов США. Наибольший прирост продемонстрировали Республика Беларусь – более 6 % и Российская Федерация – 5,2 %. По итогам 11 месяцев также наблюдается положительная динамика по вводу в эксплуатацию жилья – плюс 22,5 % и обороту розничной торговли – плюс 7,2 %.  

Ия Малкина: Беларусь среди стран ЕАЭС больше всех нарастила экспорт за пределы союза-4

В 2022 году комиссия планирует сосредоточить работу на вопросах цифровизации и инвестиционной деятельности государств союза. Один из ключевых моментов реализации цифровой повестки ЕАЭС – ее нацеленность на решение конкретных задач, стоящих перед объединением. В частности, реализация на практике четырех принципиальных свобод: товаров, услуг, капитала и рабочей силы.  

# ЕАЭС # Экономика # Ия Малкина # Фотофакт

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