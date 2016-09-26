Таможенные технологии: уже 12% экспорта декларируется в автоматическом режиме

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Президент Беларуси поручил Государственному таможенному комитету усовершенствовать работу во всех пунктах оформления.

Глава государства провел 26 сентября встречу с руководителем ведомства. Юрий Сенько доложил Александру Лукашенко об итогах работы в 2016 году, а также о ближайших планах по развитию таможенной службы. Помимо повышения транзитной привлекательности нашей страны, речь шла и о взаимодействии с зарубежными партнёрами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Через таможенный пост «Козловичи» в сутки проходит около 2000 фур. Половина из них из Польши, в основном – транзит. Проводится пограничный, таможенный, фитосанитарный, санитарно-карантинный, ветеринарный и транспортный контроль.

С начала года белорусской таможней в целом пресечено более 24 тысяч правонарушений.

Александр Войтеховский, начальник таможенного поста «Козловичи»:

Должностными лицами Брестской таможни в полной мере реализуется комплекс мер, направленных на недопущение ввоза на территорию ЕврАзЭС товаров, запрещенных и ограниченных к перемещению.

В этой связи, помимо документального контроля, должностными лицами осуществляется физический контроль и контроль с использованием передовых средств технического контроля. К примеру, инспекционно-досмотровый комплекс.

Юрий Дердюк, начальник отдела проведения операций таможенного контроля таможенного поста «Козловичи»:

За август 2016 года с помощью инспекционно-досмотрового комплекса было выявлено 34 административных правонарушения.

Свежая статистика говорит об увеличении нарушений таможенного законодательства.

Число изъятых на границе товаров в этом году выросло на 13%.

А уголовных дел, открытых таможней, уже больше вдвое.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Меня интересуют факторы настораживающие. Я хочу полностью иметь информацию об услугах, которые мы оказываем Российской Федерации. Россия ведь только благодаря нашей таможне защищает свои интересы на западном направлении и опирается на таможенные органы Беларуси.

Чтобы я был в теме и в курсе дела для разговора с руководством Российской Федерации.

Ну и проблемы, особенно в связи с эмбарго, которые ввели против стран Западной Европы и других государств. Какие проблемы, какие сложности, трудности. Эти вопросы меня прежде всего интересуют. Те вопросы, которые вы считаете нужным прежде всего рассмотреть.

Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Как вы поручали, первое, что было сделано в таможенной системе, это проанализировано положение дел, как мы двигались раньше и что должны делать дальше. В течение 2015 года мы поработали в Таможенном комитете основательно над основными направлениями развития таможенной службы на период 2016-2020 года и на перспективу до 2025 года.

На текущий момент в госбюджет с начала года от таможни поступило более 4,5 миллиардов рублей.

озданная в прошлом году Оперативная таможня контролирует товары внутри страны и перемещение так называемых «санкционных» грузов (запрещенных к ввозу на территорию России).

По итогам работы в этом году выявлено 605 нарушений. Задержано товаров на 12 миллионов рублей.

Юрий Сенько:

Была заострена проблема, связанная с работой на российском направлении. Здесь Республика Беларусь четко выполняет свои функции, связанные с выполнением контроля за перемещением санкционных товаров. Мы защищаем фактически российскую сторону от незаконного перемещения этих товаров.

По итогам 9 месяцев большое количество выявленных административных правонарушений, связанных с попытками перемещения санкционных товаров в сторону Российской Федерации, так и со стороны Российской Федерации в сторону Республики Беларусь.

Не прекращается работа по уменьшению времени оформления таможней товаров.

Уже сегодня в системе электронного декларирования доля деклараций в цифре составляет 97%.

При этом все они регистрируются автоматически. В рамках эксперимента 12% экспорта сейчас декларируется в автоматическом режиме программно, без таможенника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.