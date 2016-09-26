Сергей Кизима: «Китай сейчас может дать как новые технологии, так и инвестиции»

Новости Беларуси. Дипломатические отношения между нашей страной и Китаем установлены в 1992 году. Тогда же в Минске было открыто посольство КНР.

А с 1993 белорусские дипломаты стали работать в Пекине.

Восемь раз за это время Поднебесную посещал глава белорусского государства. Напоминаем, что в нашу страну председатель КНР Си Цзиньпин с трехдневным визитом приезжал в мае 2015 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Кизима, доктор политических наук, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Китай испытывает острую необходимость в выходе за свои рубежи в поиске новых серьёзных рынков сбыта. И в этом плане, конечно же, белорусская политика на развитие отношений с Китаем сейчас получает свою продуктивную отдачу. Всё больше интересных контрактов.