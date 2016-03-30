Индекс цен на продовольственные товары в Минске снизился по сравнению с 2015 годом

Новости Беларуси. Индекс цен на продовольственные товары снизился по сравнению с 2015 годом. Несмотря на отмену жесткого ценового регулирования на отдельные виды социально значимых товаров, ситуацию на потребительском рынке столицы оценивают как стабильную. Регулярно специалисты проводят мониторинг и контроль за торговыми объектами.

Согласно последним данным, цены по потребительской корзине в белорусской столице на 25% ниже, например, чем в Москве. Министерством торговли разработаны и рекомендации в связи с проведением предстоящей деноминации. Одной из мер станет недопущение роста цен и тарифов в этот период, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Павел Филиппов, начальник управления экономики, финансов и цен Министерства торговли Республики Беларусь:

Мы стимулируем проведение разного рода ценовых акций, но сейчас мы никому не указываем, когда и где проводить ценовые мероприятия. По оперативной информации, у нас темпы роста цен не превышают уровня прошлого года по потребительским товарам. Они ниже как по продовольственным, так и по непродовольственным. Конечно, какие-то отдельные изменения цен есть, но они незначительные и не оказывают существенное влияние на общий индекс потребительских цен в стране.