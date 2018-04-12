Умная машина и безумные ощущения: белорусско-китайский производитель «Geely» выпускает новую модель авто

Новости Беларуси. Белорусско-китайский производитель«Geely» выпускает на рынок новую модель. Emgrand X7 стал вторым в линейке народных авто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусско-китайский производитель«Geely» выпускает на рынок новую модель. Emgrand X7 стал вторым в линейке народных авто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроссовер отличает доступность при улучшенной функциональности. Пока покупателям предлагают две комплектации в трех цветах. Планируется, что их станет больше. Сегодня новинку показали журналистам. И даже устроили тест-драйв.
Василий Ивашко, специалист по продаже автомобилей «Geely Центр Минск»:
Компьютер бортовой собирает все сведения о вас как о водителе, с какой интенсивностью нажимаете педаль газа, как быстро разгоняетесь. Исходя из этого формирует программу управления.
Умная машина и безумные ощущения. Новый белорусский автомобиль можно описать так. Коробка автомат (это в улучшенной комплектации) позволяет за рулем лишь получать удовольствие.
Василий Ивашко:
Geely собрал в себе все наработки всех мировых производителей. Белорусско-шведский, китайский. Конечно же, есть белорусское участие. Многие элементы выполняют на наших предприятиях.
Салон обшит вставками из эко-кожи. Она практически не маркая. А на бортовом дисплее в три с половиной дюйма видна вся информация о движении.
Василий Ивашко:
Скорость движения у нас порядка 100 километров в час, но при этом мы спокойно с вами разговариваем. Не напрягаясь. Нет шумов. Вот спереди нас обогнал автомобиль слева. А мы его не услышали.
Новую машину нашему телеканалу показали в первую очередь. Сегодня стартуют продажи кроссовера. Здесь – в салоне Geely – говорят: авто – и новую модель, и флагманский Atlas все чаще покупают не компании, а обычные белорусы.
Виталий Четырбок, директор «Geely Центр Минск»:
Это кроссовер более бюджетный. Но при этом отвечающий всем современным тенденциям по качеству сборки, по отделочным материала. Постепенно данный сегмент все больше вытесняет седаны, хэтчбэки. Сегодняшний потребитель хочет видеть себя за рулем кроссовера.
Для поддержки клиента работают выгодные финансовые инструменты. К примеру, кредит на машину – под 1,9 %. Такие ставки сделаны. Таких ставок больше нет. Это понимает потребитель.
Ольга Тростянко, начальник отдела продаж «Geely Центр Минск»:
Мы имеем значительный прирост спроса к автомобилям. К модели Atlas, уновой модели Emgrand Х7. В прошлом месяце у нас было продано порядка 50 авто. 70 % – это были физические лица. Это хороший показатель.
Новая машина доступна в двух комплектациях и трех цветах. И пока в лимитированном количестве. Совсем скоро число и комплектаций, и расцветок вырастет.
Дмитрий Боярович, СТВ:
Активные продажи новой модели начнутся летом. Однако осенью производитель выпустит очередную новинку, которая станет третьей моделью в линейке белорусско-китайских авто.