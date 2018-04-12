Умная машина и безумные ощущения: белорусско-китайский производитель «Geely» выпускает новую модель авто

Новости Беларуси. Белорусско-китайский производитель«Geely» выпускает на рынок новую модель. Emgrand X7 стал вторым в линейке народных авто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроссовер отличает доступность при улучшенной функциональности. Пока покупателям предлагают две комплектации в трех цветах. Планируется, что их станет больше. Сегодня новинку показали журналистам. И даже устроили тест-драйв.

Василий Ивашко, специалист по продаже автомобилей « Geely Центр Минск»: Компьютер бортовой собирает все сведения о вас как о водителе, с какой интенсивностью нажимаете педаль газа, как быстро разгоняетесь. Исходя из этого формирует программу управления.

Умная машина и безумные ощущения. Новый белорусский автомобиль можно описать так. Коробка автомат (это в улучшенной комплектации) позволяет за рулем лишь получать удовольствие.

Василий Ивашко: Geely собрал в себе все наработки всех мировых производителей. Белорусско-шведский, китайский. Конечно же, есть белорусское участие. Многие элементы выполняют на наших предприятиях.

Салон обшит вставками из эко-кожи. Она практически не маркая. А на бортовом дисплее в три с половиной дюйма видна вся информация о движении.

Василий Ивашко:

Скорость движения у нас порядка 100 километров в час, но при этом мы спокойно с вами разговариваем. Не напрягаясь. Нет шумов. Вот спереди нас обогнал автомобиль слева. А мы его не услышали.

Новую машину нашему телеканалу показали в первую очередь. Сегодня стартуют продажи кроссовера. Здесь – в салоне Geely – говорят: авто – и новую модель, и флагманский Atlas все чаще покупают не компании, а обычные белорусы.