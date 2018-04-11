Новости экономики за 11.04.2018

Новости Беларуси. Амбициозные планы. Белорусский металлургический завод в 2018 году готов поставить на украинский рынок продукции на 240 миллионов долларов. Предварительные договоренности были достигнуты в рамках делового форума в Киеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский экспорт в Украину по итогам 2017 года увеличился на 18 %. К 2019 году должны выйти на цифру в 8 миллиардов долларов.ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

Поддерживать рост взаимного товарооборота будем за счет поставок в Украину продукции машиностроительного комплекса, нефтехимии, легкой промышленности, продовольствия. Традиционно, самую крупную экспозицию продемонстрировал Минский автозавод. МАЗ не только привез в Киев новинки, но и презентовал уже реализованные проекты в сотрудничестве с украинскими производителями.

Геннадий Скитов, коммерческий директор:

Рынок Украины нам очень интересен. Он занимает у нас второе место по объемам. Мы привезли сюда 14 единиц техники Минского автомобильного завода.

На 2018 год уже сформирован портфель заказов на белорусские самосвалы грузоподъемностью 130 и 220 тонн. До конца года в планах поставить техники на 40 миллионов долларов.

TECHAGRO 2018 Чешские фермеры закупают белорусские тракторы. Контракты на поставку техники заключены во время международной сельскохозяйственной выставки TECHAGRO, где представлены экспозиции дилеров белорусской сельскохозяйственной техники производства: МТЗ, Гомсельмаш, Бобруйскагромаш. Белорусские тракторы, прицепная техника пользовались повышенным вниманием посетителей. В ходе переговоров руководителей компаний достигнуты договоренности увеличения экспорта белорусской сельхозтехники в Чехию.

БЕЗ ПАНИКИ

Курс евро 11 апреля на открытии торгов Московской биржи преодолел отметку в 80 российских рублей. Это произошло впервые за два года. Курс доллара превысил 64 российских рубля. Аналитики связывают этот обвал в основном с введением новых санкций США в отношении ряда российских компаний и бизнесменов. Инвесторы начали «уходить» из российских гособлигаций. Многие ликвидные акции потеряли в цене до 20 % и более. Центробанк и правительство России заверяют, что нет серьезных рисков для финансовой стабильности.

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