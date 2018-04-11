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Новости экономики за 11.04.2018

11 апреля 2018 16:48
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Новости Беларуси. Амбициозные планы. Белорусский металлургический завод в 2018 году готов поставить на украинский рынок продукции на 240 миллионов долларов. Предварительные договоренности были достигнуты в рамках делового форума в Киеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 11.04.2018-1

Белорусский экспорт в Украину по итогам 2017 года увеличился на 18 %. К 2019 году должны выйти на цифру в 8 миллиардов долларов.ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

Поддерживать рост взаимного товарооборота будем за счет поставок в Украину продукции машиностроительного комплекса, нефтехимии, легкой промышленности, продовольствия. Традиционно, самую крупную экспозицию продемонстрировал Минский автозавод. МАЗ не только привез в Киев новинки, но и презентовал уже реализованные проекты в сотрудничестве с украинскими производителями.

Новости экономики за 11.04.2018-4

Геннадий Скитов, коммерческий директор:
Рынок Украины нам очень интересен. Он занимает у нас второе место по объемам. Мы привезли сюда 14 единиц техники Минского автомобильного завода. 

На 2018 год уже сформирован портфель заказов на белорусские самосвалы грузоподъемностью 130 и 220 тонн. До конца года в планах поставить техники на 40 миллионов долларов.

Новости экономики за 11.04.2018-7

TECHAGRO 2018

Чешские фермеры закупают белорусские тракторы. Контракты на поставку техники заключены во время международной сельскохозяйственной выставки TECHAGRO, где представлены экспозиции дилеров белорусской сельскохозяйственной техники производства: МТЗ, Гомсельмаш, Бобруйскагромаш. Белорусские тракторы, прицепная техника пользовались повышенным вниманием посетителей. В ходе переговоров руководителей компаний достигнуты договоренности увеличения экспорта белорусской сельхозтехники в Чехию.

Новости экономики за 11.04.2018-10

БЕЗ ПАНИКИ

Курс евро 11 апреля на открытии торгов Московской биржи преодолел отметку в 80 российских рублей. Это произошло впервые за два года. Курс доллара превысил 64 российских рубля. Аналитики связывают этот обвал в основном с введением новых санкций США в отношении ряда российских компаний и бизнесменов. Инвесторы начали «уходить» из российских гособлигаций. Многие ликвидные акции потеряли в цене до 20 % и более. Центробанк и правительство России заверяют, что нет серьезных рисков для финансовой стабильности.

Новости экономики за 11.04.2018-13

КАРТА ПЫЛЬЦЫ

«Яндекс» создал карту пыльцы для аллергиков. С ее помощью можно узнать, где, когда и насколько интенсивно будут цвести растения, вызывающие аллергию. Карта содержит информацию о 15 самых распространенных аллергенах и показывает Минскую, Витебскую, Могилевскую и Гомельскую области. Прогноз концентрации каждого аллергена можно узнать на семь суток вперед.

# Экономика # Фотофакт # Экономическая рубрика

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