Хороший шанс для договоренностей. Белорусско-пакистанский бизнес-форум проходит в Минске

Новости Беларуси. Пакистан заинтересован в создании совместных с Беларусью предприятий в сфере легкой промышленности. Условия кооперации обсуждают деловые круги двух стран на бизнес-форуме в Минске. В нашу страну приехали полсотни представителей текстильных предприятий восточного государства. А также официальная делегация от правительства провинции Пенджаб. После переговоров ожидается подписание пакета документов.

Хассан Игбал, министр текстильной промышленности Республики Пакистан:

В Беларуси производят полиэстер, а это очень редкий ценный материал для нас. Мы можем смешивать его с другими тканями и получать совершенно новый продукт.

И сегодня – хороший шанс для договоренностей в этой сфере для двух стран.

Дмитрий Муравьев, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам льнокомбината:

Подготовили предложение для пакистанских партнеров. Это котонизированное льноволокно для производства пряжи.