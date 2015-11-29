Губернатор Ленинградской области о рекордном товарообороте с Беларусью, соотношении цены-качества и отзывах о могилевских лифтах

Новости Беларуси. Экономические контакты на неделе Беларусь налаживала и с российскими регионами. В Минске был губернатор Ленинградской области. На встрече с Александром Лукашенко искали новые направления для сотрудничества.

Ленинградцев интересует белорусская техника и опыт в семеноводстве, селекции. Программа «Неделя» на СТВ поинтересовалась у главы Ленинградской области о возможных направлениях сотрудничества и заодно узнала, почему же на внешних рынках покупают белорусское.

Речь идет об увеличении товарооборота между Беларусью и Ленинградской областью. По каким позициям мы это можем сделать?

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области Российской Федерации:

Во-первых, я бы хотел сказать, что в прошлом году у нас был рекордный товарооборот – полмиллиарда долларов США. И мы ставили перед собой задачу – еще его нарастить и через три года дойти до 700 миллионов долларов США. Но, к сожалению, вмешалась курсовая разница. Я сразу хочу сказать, что товарооборот у нас не сократился физическом выражении, более того, назывались некоторые позиции, например, поставка семян, поставка детского питания, поставка шрота для животноводства – увеличение со стороны Беларуси в поставке нам, в Ленинградскую область, в разы. То есть назывались цифры в пять раз, в шесть раз. Мы надеемся, что мы имеем действительно очень хороший шанс нарастить товарооборот, и вот почему: эта ситуация, сложная ситуация, заставила нас по-новому взглянуть на очень многие вещи, на которые, может быть, раньше мы бы не обратили внимание. Мы, например, четко стали для себя определять стоимость любого товара: будь это техника, будь это продовольствие, будь это оборудование или технология – соотношение цена-качество. И здесь мы четко видим, что белорусская техника, белорусские товары, технологии, продукты имеют очень хорошее соотношение цены и качества, которые сегодня нас устраивают. На меня очень сильное, например, впечатление произвела техника для заготовки леса. Не секрет, что в Ленинградскую область, а мы очень активно занимаемся заготовкой леса и мы один из передовых регионов по новым технологиям в Российской Федерации, техника в лесу у нас работала шведская, финская, норвежская, но она сегодня для нас недоступна по цене, потому что платить за нее 20 миллионов, например, если мы берем одну единицу: хороший трактор с погрузчиком, прицепом – 20 миллионов. Белорусская сторона предлагает такую же технику за 12 миллионов. Да, это тоже дорого, это 12 миллионов рублей. Но соотношение цены и качества абсолютно в пользу белорусской стороны. То же самое сегодня по автобусам на газомоторном топливе. И сегодня мы понимаем, что для нас нет альтернативы, кроме как белорусские автобусы, потому что, опять-таки, очень оптимальное соотношение цены и качества. И по очень многим другим вопросам.

Я слышал про могилевские лифты, что у вас есть программа такого переоснащения...

Александр Дрозденко:

жилого фонда. Только в Ленинградской области оборот взносов на капитальный ремонт жилого фонда составляет 1 миллиард рублей. Что такое капитальный ремонт жилого фонда? Это когда берется многоэтажный дом, и, начиная от подвала и заканчивая крышей, он капитально ремонтируется. В том числе, если нужно, меняется лифтовой оборот, оборудование либо сами лифты. В том числе меняются трубы и многое другое. Тем более, что в Санкт-Петербурге есть площадка, где как раз по договору с Могилевским заводом лифтового оборудования, дорабатывают лифтовые кабины индивидуально под жилые дома. Потому что везде шахты лифтов разные, и зачастую есть дома, где индивидуально под каждый дом делают свой лифт. И очень важно, что у нас уже на российской стороне, смогут эти лифтовые кабины приспосабливать под наши лифтовые шахты. Вот тоже тема, о которой мы раньше не думали. И вот она выскочила. Мы уже 23, кстати, лифта могилевских установили только в этом году, а нас уже нужны десятки-сотни лифтов менять, поэтому тоже очень хорошая тема.

А есть какие-то отзывы по поводу этих лифтов?

Александр Дрозденко:

Вы знаете, абсолютно хорошие отзывы, абсолютно качественные лифтовые кабины. Никаких нареканий там, где мы уже поменяли кабину у населения, нет. Правда, и срок небольшой. Но мы надеемся, что площадка в Петербурге вовремя позволяет проводить сервисные и регламентные работы. Когда пять лет назад мы ставили перед собой задачу – приучить наши сельхозпредприятия к белорусским тракторам, и одна из причин, почему наши руководители покупают более пусть дорогие, но иностранные трактора, что белорусы не производят тяжелые трактора. А сегодня белорусы стали производить полностью линейку тракторов. Я вам приведу одну цифру, и я эту цифру называл президенту, в Ленинградской области 50 процентов тракторного парка на сегодняшний день – это трактора, произведенные в Республике Беларусь. И мы эту линейку будем дальше наращивать, потому что, опять-таки, повторю эту фразу: соотношение цены и качества. Но что нам сегодня не хватает. Нам не хватает следующего шага – серьезное сервисное обслуживание. Особенно в пиковый период. Это весенние полевые работы, осенняя уборка урожая, когда, бывает такое, что трактора встают, все равно нужны регламентные ремонтные работы. И вот сроки этих регламентных ремонтных работ затягиваются. Вот здесь, конечно, нужны серьезные сервисные центры, чтобы эта техника оперативно ремонтировалась, оперативно менялись расходники, потому что есть запчасти, которые расходные, меняются раз в полгода, раз в год, особенно при интенсивной работе.