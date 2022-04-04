Готов ли Китай закупать белорусское масло вместо украинского? Отвечает Олег Жидков

Новости Беларуси. Ориентация на Восток. Как санкции повлияли на нашу экономику? Что ждет экспорт Беларуси и какие перспективы у внутреннего рынка? Не только о пресловутом сахаре, соли и муке, но и об экономических трендах – в эфире ток-шоу «По существу» представители промышленности, бизнеса, экономисты и политологи. Кирилл Казаков, СТВ:

Много говорят в той же Европе, что масла не будет. Основной поставщик подсолнечного масла – Украина. У нас есть рапсовое масло, мы его позиционируем как наш продукт. Оно как идет в Китай?

Олег Жидков, председатель концерна «Белгоспищепром»:

По реализации масла у нас есть безальтернативная площадка в виде универсальной белорусской биржи, где котируется свободно как пищевое, так и техническое масло. Этот вид сырья пользуется суперповышенным спросом. Кирилл Казаков:

Особенно сейчас, когда говорят, что Украина как основной поставщик растительного масла оказалась в такой ситуации. Олег Жидков:

Сегодня даже не пугает расстояние от наших белорусских городов, где сосредоточено основное производство, до городов Китая и та логистика, которая по времени может занять до месяца. Спрос на эту продукцию есть. Спрос мы уже начинаем методично регулировать, потому что боимся, чтобы не случилось так, что продадим все и не оставим себе. Если мы еще два года назад на белорусском рынке максимально бутилированное масло продавали 1000-1500 тонн, то за прошлый год объем реализации составил 7500 тонн, и по этому году мы оцениваем объем рынка в 11000-12000 тонн. Алена Сырова, СТВ:

Конечно, в прошлом году Президент прорекламировал рапсовое масло. Олег Жидков:

В том числе и это нам очень сильно поспособствовало, но еще надо понимать и нашу культуру потребления. Если мы привыкли к определенному виду растительного масла в виде подсолнечного, то хозяйкам, наверное, сложнее заставить себя совершить покупку, чтобы попробовать что-то альтернативное.