Готов ли Китай закупать белорусское масло вместо украинского? Отвечает Олег Жидков
Новости Беларуси. Ориентация на Восток. Как санкции повлияли на нашу экономику? Что ждет экспорт Беларуси и какие перспективы у внутреннего рынка? Не только о пресловутом сахаре, соли и муке, но и об экономических трендах – в эфире ток-шоу «По существу» представители промышленности, бизнеса, экономисты и политологи.
Кирилл Казаков, СТВ:
Много говорят в той же Европе, что масла не будет. Основной поставщик подсолнечного масла – Украина. У нас есть рапсовое масло, мы его позиционируем как наш продукт. Оно как идет в Китай?
Олег Жидков, председатель концерна «Белгоспищепром»:
По реализации масла у нас есть безальтернативная площадка в виде универсальной белорусской биржи, где котируется свободно как пищевое, так и техническое масло. Этот вид сырья пользуется суперповышенным спросом.
Кирилл Казаков:
Особенно сейчас, когда говорят, что Украина как основной поставщик растительного масла оказалась в такой ситуации.
Олег Жидков:
Сегодня даже не пугает расстояние от наших белорусских городов, где сосредоточено основное производство, до городов Китая и та логистика, которая по времени может занять до месяца. Спрос на эту продукцию есть. Спрос мы уже начинаем методично регулировать, потому что боимся, чтобы не случилось так, что продадим все и не оставим себе. Если мы еще два года назад на белорусском рынке максимально бутилированное масло продавали 1000-1500 тонн, то за прошлый год объем реализации составил 7500 тонн, и по этому году мы оцениваем объем рынка в 11000-12000 тонн.
Алена Сырова, СТВ:
Конечно, в прошлом году Президент прорекламировал рапсовое масло.
Олег Жидков:
В том числе и это нам очень сильно поспособствовало, но еще надо понимать и нашу культуру потребления. Если мы привыкли к определенному виду растительного масла в виде подсолнечного, то хозяйкам, наверное, сложнее заставить себя совершить покупку, чтобы попробовать что-то альтернативное.
Кирилл Казаков:
Если мы видим такие пустые полки в магазинах в Европе, у нас же можно чем-то заменить (рапсовым, например), то есть мы не боимся дефицита?
Олег Жидков:
Нет. Сегодня у нас по этой позиции и мощности перерабатывающие, и производство рапса колоссальные. Скажу из своего опыта посещения Китая. У них сегодня все, что неудобно расположено, где неудобно зайти технике, засеивается рапсом: вдоль дорог, какие-то обочины, свалки мусора и так далее – все просто засеяно этим видом масличной культуры. На вопросы, каким образом это все потом убирается и приводится в соответствие с техрегламентом, – все делается вручную. Потому что понятно, что техника туда не зайдет, но трудовых ресурсов там достаточно, чтобы обработать. Это о чем говорит? Что они поняли, насколько ценна эта культура с точки зрения потребления, насколько она ценна как заменитель дорогих каких-то видов растительного продукта, в том числе и оливкового масла, которое традиционно пытается как продукт с высокой добавленной стоимостью по всему миру распространяться. По рапсовому маслу скажу, что это наш золотой фонд в продовольственных и сырьевых товарах, которыми мы располагаем и имеем.
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