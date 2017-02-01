Главные задачи белорусской строительной отрасли: снижение себестоимости и выход на новые рынки

Новости Беларуси. Обязательства по строительству Гарлыкского горно-обогатительного комбината по производству калийных удобрений Беларусь выполнит в срок и в полном объеме. На юго-востоке Туркменистана наши строители «под ключ» возводят масштабное производство. Стоимость комбината – более миллиарда долларов.

А экспортом продукции будет заниматься «Белорусская калийная компания».

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Не было, хочу сказать, в истории Беларуси такого крупного проекта – экспорт строительных услуг и возведение родного объекта – на миллиард долларов. Поэтому мы со всей полнотой ответственности относимся к реализации этого проекта. Практически все разногласия снялись, сейчас у нас уже слаженная работа на завершающем этапе.

Говорили сегодня в Минске и о задачах, которые стоят перед строительной отраслью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.