Новости экономики за 7.08.2017

Новости Беларуси. Золотовалютные резервы страны пополнились на без малого 104 миллиона долларов. И это только в июле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала года объёмы финансовой подушки безопасности обновились на треть. Плюс 1 миллиард 738 миллионов долларов.