Новости экономики за 7.08.2017

Новости Беларуси. Золотовалютные резервы страны пополнились на без малого 104 миллиона долларов. И это только в июле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Золотовалютные резервы страны пополнились на без малого 104 миллиона долларов. И это только в июле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С начала года объёмы финансовой подушки безопасности обновились на треть. Плюс 1 миллиард 738 миллионов долларов.
По итогам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже доллар потерял 0,13 копейки и стал стоить рубль 95. Евро подешевел на полторы копейки. Курс на завтра – 29. Российский рубль подрос больше чем на копейку и за сотню торгуют 3 рубля 24 копейки.
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