«Главное – не обманывать». Почему африканские страны предпочитают сотрудничать с Беларусью?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я пролетел Африку несколько раз. Им надо и надо. Население растет. Они не будут колониально зависимыми и недоразвитыми. У них там под ногами от золота до редкоземельных металлов, они уже поняли, что на этом они будут зарабатывать. Значит, у них деньги уже появляются. Зимбабве нам же платит. Хоть под санкциями находятся, они платят за все, что мы им поставляем. Так же и другие. Африканцы поехали, говорят, мы хотим с вами работать. Я говорю, ребята, ну, американцы, китайцы, россияне. Нет, мы хотим с вами. Вы не обманываете. Вот та политика, которую мы проводили несколько десятков лет, она дала сегодня эффект. Главное – не обманывать. Говорят, вы пообещаете, сделаете, даже в ущерб себе. Я говорю, хорошо, давайте будем сотрудничать. Африку надо кормить. В Азии просто огромное население, в отличие от Европы, России и нас.