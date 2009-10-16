Совместный бизнес-форум Беларуси и Вьетнама пройдет в Минске

Он состоится 16 октября

Здесь планируют подписать контракт на поставку белорусских калийных удобрений во Вьетнам. А бизнесмены договорятся о поставке шинной продукции, двигателей и сельскохозяйственной техники. О желании сотрудничать в кредитно-финансовой сфере заявили и крупнейшие банки двух стран.

Вьетнам - традиционный торговый партнер Беларуси в азиатском регионе. По итогам восьми месяцев нынешнего года товарооборот составил 47 миллионов долларов. В нашу страну импортируются натуральный каучук, морепродукты, рис, орехи,одежда, чай, специи, кофе.