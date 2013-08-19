Четыре района Минщины завершили уборку зерновых и уже отметили Дожинки

Новости Беларуси. Четыре района Минщины завершили уборку зерновых. Клецкий, Любанский, Несвижский и Стародорожский районы уже отметили Дожинки.

В целом на Минщине убрано более 90% площадей. При благоприятных погодных условиях жатву в большинстве хозяйств завершат на этой неделе.

В лидерах по намолотам – Слуцкий район, где местный карвай весит около 150 тысяч тонн. А в передовиках по урожайности хозяйство «Гастелловское» Минского района, где в среднем собирают около 70 центнеров с гектара.

На Минщине за выходные сменился лидер жатвы. На первое место по намолотам второй год подряд поднялся Михаил Солодуха с агрокомбината «Ждановичи». В его активе уже более 3,5 тысячи тонн зерна. Всего на Минщине количество комбайнеров-тысячников приближается к 400, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На Гомельщине тон страды задает Речицкий район. Здесь среди лучших — работники агрокомбината «Холмеч»: Василий Коваль и его помощник Виталий Ильев собрали свыше 4 тысяч тонн зерна.

А в Могилевском регионе в числе первых семейный тандем комбайнеров из хозяйства «Александрийское» Шкловского района: Михаил и Сергей Байдаковы. Причем, это единственный экипаж пятитысячник в республике.

Лидерами на Витебщине стали комбайнеры СПК «Лариновка» Оршанского района: Николай Захаренко и Сергей Катковский намолотили свыше 2 тысяч тонн.

Лучший показатель среди всех хозяйств Гродненской области – более 4 тысяч тонн зерна – у комбайнера Владимира Мулярчика из Зельвенского района.

А на Брестчине лидируют Александр Ющук и его помощник Сергей Москалюк из ОАО «Комаровка» Брестского района. Они положили в закрома страны почти 2,5 тысячи тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.