Прямой эфир

Геатэрмальныя крыніцы энергіі будуць выкарыстоўвацць для ацяплення Нясвіжскай раённай бальніцы

12 октября 2011 17:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Пілотны праект Мінаблвыканкама па ўкараненні альтэрнатыўных крыніц энергіі ва ўстановах аховы здароўя прымяняецца ўпершыню. Для мясцовай кацельні гэта стане выдатнай альтэрнатывай дарагому газу. На тэрыторыі лякарні прабурылі 60 свідравінаў, у якія заліта спецыяльная вадкасць — этыленгліколь. Яна награецца і пасля падаецца на кацельню. Такім чынам забяспячваецца падача гарачай вады і цяпла. Кошт праекта — амаль два мільярды рублёў. А вось тэрмін акупляльнасці - усяго 5 год.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
12 октября 2011 17:00

Чатыры прадпрыемствы Міншчыны знайшлі новых уласнікаў

12 октября 2011 15:13

Парламент Словакии заблокировал план спасения ЕС от кризиса, а правительство ушло в отставку

12 октября 2011 15:11

«Блокируйте Уолл-стрит!»: протестующим на улице у сената удалось прорваться внутрь здания