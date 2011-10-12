Геатэрмальныя крыніцы энергіі будуць выкарыстоўвацць для ацяплення Нясвіжскай раённай бальніцы

Пілотны праект Мінаблвыканкама па ўкараненні альтэрнатыўных крыніц энергіі ва ўстановах аховы здароўя прымяняецца ўпершыню. Для мясцовай кацельні гэта стане выдатнай альтэрнатывай дарагому газу. На тэрыторыі лякарні прабурылі 60 свідравінаў, у якія заліта спецыяльная вадкасць — этыленгліколь. Яна награецца і пасля падаецца на кацельню. Такім чынам забяспячваецца падача гарачай вады і цяпла. Кошт праекта — амаль два мільярды рублёў. А вось тэрмін акупляльнасці - усяго 5 год.