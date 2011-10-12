Прямой эфир

Чатыры прадпрыемствы Міншчыны знайшлі новых уласнікаў

12 октября 2011 17:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Праз аукцыёны інвестары набылі акцыі Барысаўскага завода «металіст», «Птушкафабрыкі Вяляцічы», маладзечанскага гандлёвага прадпрыемства і акцыянернага таварыства «паўночны Барысаў». Дзякуючы выгадным інвестыцыям бюджэт сталічнага рэгіёна папоўніўся амал на 50 мільярдаў рублёў. Прычым, стартавыя кошты пакетаў акцый некаторых прадпрыемстваў у выніку перавышаліся ў некалькі разоў. Між тым, новыя ўласнікі, паводле ўмоваў аукцыёна, акрамя мадэрнізацыі прадпрыемстваў, возьмуць на сябе і шэраг сацыяльных абавязкаў. Між тым, пошук эфектыўных уласнікаў для прадпрыемстваў сталічнага рэгёіна працягнецца. Да канца года на аукцыёны выставяць акцыі мінімум дзесятка прадпрыемстваў.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
12 октября 2011 15:13

Парламент Словакии заблокировал план спасения ЕС от кризиса, а правительство ушло в отставку

12 октября 2011 15:11

«Блокируйте Уолл-стрит!»: протестующим на улице у сената удалось прорваться внутрь здания

12 октября 2011 13:59

Минэнергетики: Каких-либо моментов, препятствующих поставкам российского природного газа, мы не видим